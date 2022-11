Vytautas Landsbergis apie Sausio 13-osios byloje nuteisto ukrainiečio bausmės sušvelninimą: „Šitas galbūt dabar kovoja prieš okupantus“

Per 1991 metų sausio įvykius Aleksandras Radkevičius vilkėjo okupacinės sovietų kariuomenės uniformą. Jis dalyvavo Vilniuje prie Spaudos rūmų malšinant Lietuvos nepriklausomybę gynusius piliečius. Tąkart jam buvo 23-eji. Rezonansinėje sausio įvykių byloje Radkevičius išgirdo nuosprendį – ketveri metai nelaisvės. Šiemet ukrainietis pateikė apeliaciją ir sulaukė bausmės sušvelninimo.

„Ne vien tik vienintelis toks argumentas, bet iš tiesų ir sveikatos būklė, ir amžius, ir laikas praėjęs, ir jo užsiėmimas, ir veiklas, ir, kaip jūs teisingai pastebėjote, duomenys apie teistumų ir baustumų nebuvimą. Visa tai buvo įvertinta. Būtų gal įvertinęs neabejotinai ir pirmos instancijos teismas, tačiau tokios medžiagos neturėjo“, – kalba Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.

REKLAMA

Teismas įvertino naujus argumentus ir tai, kad Radkevičius pripažįsta kaltę bei gailisi dalyvavęs sausio įvykiuose prie Seimo ir televizijos bokšto Vilniuje. Buvusios sovietų armijos kariui laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki pusantrų metų. Be to, iš šio termino bus išbraukti keturi mėnesiai, kuriuos jis praleido Graikijos įkalinimo įstaigoje po to, kai Lietuva paprašė Radkevičių sulaikyti.

„Prisipažino, nuoširdžiai gailisi, supranta, kiek svarbūs Lietuvai yra Sausio 13-osios įvykiai. Jis dabar kaip visiškai kita asmenybė yra, negu buvo jaunystėje. Ta pati situacija. Suprato, kaip Lietuvos žmonėms buvo skaudu, kai vyko tokie dalykai, ir kas dabar vyksta Ukrainoje“, – teigia advokatas Arvydas Verpečinskas.

REKLAMA

REKLAMA

Per sausio įvykius Radkevičius vairavo tanką, prie Spaudos rūmų šaudė tuščiais šoviniais. Per šias atakas pusšimtis laisvės gynėjų patyrė įvairias traumas.

Paskutiniais metais Radkevičius stojo ginti Ukrainos nepriklausomybės ir dalyvavo fronto mūšiuose dėl Donbaso. Prieš 7 metus jis buvo sužeistas ir tapo neįgalus.

Pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis nemano, kad ir kiti nuteistieji Sausio 13-osios byloje gali tikėtis švelnesnių bausmių.

„Šitas galbūt dabar kovoja prieš okupantus. Jis galbūt yra pasikeitęs žmogus. Apie tai galvojama. Jis atgailauja. Jis pakeitė savo gyvenimo būdą. Tie, kurie užsimanys, gal jie ir dabar tą patį darys“, – kalba V. Landsbergis.

Tiesa, nežinoma, kur Radkevičius atliks likusią vienerių metų ir 2 mėnesių įkalinimo bausmę. Lietuva tarsis su Ukraina – nuteistąjį pervežti čia ar pasibaigus karui, įkalinti Ukrainoje.

„Nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. Galiu pasakyti tik tiek, kad teismo nuosprendis pateiktas vykdymui, o dėl bausmės atlikimo vietos nenorėčiau spėlioti“, – teigia N. Meilutis.

Dauguma kaltinamųjų Sausio 13-osios byloje nuteisti už akių, nes Rusija ir Baltarusija atsisakė juos išduoti.