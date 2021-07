Vilniaus viešojo transporto vairuotojai rungėsi varžybose: laimėtojams – didesnė alga

Jubiliejinės viešojo transporto meistriškumo varžybos sostinėje vyksta 20-ąjį kartą. Geriausi Vilniaus autobusų ir troleibusų vairuotojai rungiasi tarpusavyje, atlieka seriją užduočių. Čia reikia ne tik mokėti preciziškai manevruoti autobusą atbuline eiga.

Bet ir sukti ratus ypač mažoje žiedinėje sankryžoje. Tačiau patys vairuotojai skundėsi, jog sunkiausia buvo šoninis parkavimas.

„Vilniaus viešasis transportas“ komunikacijos vadovė Patricija Elžbieta Zarankaitė sako: „Vairuotojai turi parodyti savo manevringumą, turi parodyti, kaip sugeba taisyklingai važiuoti atbuline eiga, įveikti tam tikras gaireles, apvažiuoti kliūtį.“

Laimi tas vairuotojas, kuris visas užduotis atlieka greičiausiai, tačiau skuba ne visi. Mat, kiekviena klaida blogina galutinį rezultatą.

Teisėjų komisijos primininkas Tadeuš Lavrynovič teigia: „Vienas stulpelis čia pas mus gaunasi viena minutė baudos. Prie bendro laiko prisideda dar viena minutė. Geriau lėčiau, tvarkingiau.

P. Zarankaitė tvirtina: „Jeigu vairuotojas nuverčia vieną gairelę, bet sugeba taisyklingai ir greitai įveikti visas kitas užduotis, rezultatas dažniausiai būna neblogas.“

Stengtis yra dėl ko. Visi meistriškiausi, prizines vietas iškovoję vairuotojai laimi ne tik medalius, bet ir pasikelia savo kvalifikacijos lygį, dėl to automatikškai didėja ir vairuotojo mėnesinis atlyginimas.

T. Lavrynovič tikina: „Pirma klasė, čia 25 procentai atlyginimo pakėlimas.“

Kiekvieną darbo dieną troleibusų, autobusų vairuotojai susiduria su sudėtingomis sostinės eismo sąlygomis, ne visada draugiškais Vilniaus lengvųjų automobilių vairuotojais, gatvėse neatsargiai vaikštančiais pėsčiaisiais.

REKLAMA

Autobuso vairuotojas Oleg Šelkovskij teigė: „Labai sunkus darbas, nervingas, atsakingas. Keleiviai gi žmonės, ne malkas vežam.“

Jo kolega Robertas Matukas pritarė: „Turi mylėti vairavimą, mėgti savo darbą. Per prievartą neprisiversti tokio darbo dirbti niekada. Turėti ir kantrybės, nes yra kitų vairuotojų, kurie užlenda, daro avarines situacijas, mūsų žmonės gal dėl COVID-19, karantino kažko pikti labai. Vienam per karšta, kitam per šalta, vienam norisi atsisėsti, kitam stovėti.“

Autobuso vairuotojas Oleg Sachapov pasakojo: „Tu už visus galvoji, nes matai, kad žmogus tavęs nemato, nors didelis ir raudonas būni, tavęs nemato. Kai važiuoji autobusu matai daug, visi dabar sėdi telefonuose, į kelią nelabai, kas žiūri.“

Troleibusų kategorijoje greičiausiai ir tiksliausiai užduotis įveikė Mark Kartunovič, jis trasą įveikė per 8-ias minutes ir 4-ias sekundes. Autobusų kategorijoje 1-ios vietos medaliu ir didesniu atlyginimu galės džiaugtis Igoris Kiba.