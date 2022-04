Vidury baltos dienos iš namų pagrobtas 3 mėnesių kūdikis: paaiškėjo, kokiomis aplinkybėmis tai nutiko

Berniukas buvo pagrobtas iš namų apie pirmą valandą dienos metu, kai jį prižiūrėjo jo močiutė, o vaiko mama buvo darbe.

Močiutė pasakojo, kad grįžusi į namus iš parduotuvės, anūką Brandoną parnešė į butą ir grįžo į automobilį pasiimti prekių.

Pasak jos, per tą „trumpą laiką“ į namus paslapčia įsmuko vyras ir pagrobė mažylį iš tėvų miegamojo.

Pasak pareigūnų, grobikai buvo gerai pasiruošę ir suplanavę šį nusikaltimą. Kartu su savimi jie turėjo nešioklę, kurioje ir išsinešė kūdikį užkloję baltu audeklu.

The baby is Brandon Cuellar, 3 months old. He was wearing a white long sleeve onesie with dinosaurs on it.