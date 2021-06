Už skiepą – višta: vakcinaciją skatinanti Indonezija griebiasi dar nematytų metodų

„Bijojau, kad jei pasiskiepysiu, iškart mirsiu. To labiausiai ir baiminausi. Be to, jaudinausi, kad vakcinoje yra kiaulienos“, – sako pasiskiepijęs Asep Saepudin.

Čia nėra ir jokios registracijos – medicinos darbuotojai tiesiog ateina prie pagyvenusių gyventojų durų ir juos skiepija. O šie už tai gauna sparnuotąją.

„Sunkiausia apšviesti gyventojus, ypač pagyvenusius, įtikinti juos skiepytis. Kai kurie iš jų bijo ar turi gretutinių ligų, tad negalima skiepyti įprastos eilės tvarka“, – teigia kaimelio vadas Nyangnyang Kurnia.

Tikimasi iki liepos pabaigos paskiepyti apie 60 tūkst. gyventojų. Iki šiol šiame regione pirmąją dozę gavo vos 2,5 tūkstančio gyventojų.

O štai Tailande – kur kas didesnis prizas už tai, kad pasiskiepiji: karvė. Šalies šiaurėje kiekvieną savaitę gyventojai gali laimėti raguotąją.

Pirmiausia karvės nuprausiamos ir pirmyn privilioti norinčių pasiskiepyti. Tad norinčių vakcinuotis kaip mat atsiranda. Kaip ir trokštančių sužinoti, o gal jie tapo loterijos nugalėtoju. Tačiau šią savaitę pasisekė 65-erių tailandiečiui.

„Jaučiuosiu dėkingas ir laimingas, kad laimėjau karvę. Ji didelė. Aš ją užauginsiu, o tada ji atsives jauniklių“, – sako loterijos laimėtojas Inkham Thongkham.

Vyriškio teigimu, tai geriausia dovana, kurią galėtų gauti gyventojai. Dėl šios akcijos pusė rajono gyventojų užsirašė pasiskiepyti. Anot valdžios, ši karvių dovanojimo kampanija truks tol, kol bus paskiepyta dauguma gyventojų.

Kiekviena karvė kainuoja apie 320 dolerių, iš viso jų bus išdalyta 27. Tiesa, yra ir išlygų: karvių negalima perparduoti ar paskersti.