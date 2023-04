TV3 Žinios. Okupantai tęsia terorą; Klaipėdoje siautėja sukčiai; Nesiliauja seksualinis smurtas prieš vaikus

Tuo metu Klaipėdoje siautėja sukčiai: net šešiolika apvogtų senolių, patikėjusių nepažįstamųjų geranoriškumu. Apsimetę socialiniais darbuotojais ar kitais specialistais apgavikai patenka į žmonių butus ir išvilioja įspūdingas sumas. Iš vieno senolio pavogta net dešimt tūkstančių eurų. Dviejų moterų, galimai vykdžiusių tokią aferą, dabar ieško Klaipėdos policija.

Lietuvoje – daugiau nei 100 jų seksualinio smurto prieš vaikus atvejų vien per pirmus 3 šių metų mėnesius. Tai net trečdalis to, kiek jų būta pernai per visus metus. Didžioji dalis tvirkinimo atvejų artimoje aplinkoje – seksualiai išnaudojami net kūdikiai, 4 vaikai vien per praėjusią savaitę dėl to atsidūrė Kauno klinikose.

