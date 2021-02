TV3 Žinios. Dėl naujų atmainų baimės įvesta nauja tvarka atvykstantiems į Didžiąją Britaniją

Heathrow oro uosto esantis specialus karantinoviešbutis jau laukia pirmųjų atvykėlių. Siekiant pažaboti labiau užkrečiamų ir manoma pavojingesnių koronaviruso atmainų patekimą į šalį, visi Jungtinės Karalystės gyventojai grįžtantys iš Portugalijos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir dar 30-ties Pietų Amerikos ir Afrikos šalių nuo šiandien specialiuose viešbučiuose privalo karantinuotis 10 dienų.

Be to, už tai dar ir suploti 2000 eurų. Griežtos taisyklės įvestos, nes imta abejoti, kad atvykę iš užsienio žmonės ištiesų sąžiningai karantinuojasi patys. Viešbučių vadovai žada nuoširdžiai rūpintis priverstiniais klientais, lepinti maistu ir dėmesiu. Visgi, tokia tvarka daugeliui panašesnė į griežtą kontrolę, o ne lepinimą — klientams į kambarius bus skambinama mažiausiai du kartus per dieną.

Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje, kurią rasite straipsnio pradžioje.