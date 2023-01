Lietuvoje sparčiai daugėja sergančiųjų itin rimta liga: žmonės galvoja, kad tai – peršalimas

Į ligos patalą net ne vienam mėnesiui gali atgulti ir nuolat skubantys, kartais net papietauti neturintys laiko, ar koronaviruso išvarginti žmonės.

Vilnietė Julija Santaros klinikų Infekcinių ligų centre knygas skaito ir tuberkuliozę gydosi jau maždaug du mėnesius. Apie tai, kad plaučiai paveikti šios ligos ji sužinojo atsitiktinai – persirgusi koronavirusu. Tuomet į medikus ji kreipėsi varginama įkyraus kosulio.

„Ir man darė visus tyrimus profilaktinius, ir padarė rentgeną plaučių. Ir tada rado tokį, kaip ir šešėlį, pakitimą. Ten nelabai aišku, kas matosi per rentgeną, ir darėm tyrimus, atsiuntė į tuberkuliozinį, darėm bronchoskopijas visokiausias, visokius kitokius tyrimus, ir išsiaiškinom, kad tuberkuliozė“, – pasakoja Julija.

Išgirdusi diagnozę, Julija neslepia gerokai nustebusi.

„Man buvo labai keista, nes, visų pirma, aš galvojau, kad šita liga, jau seniai jos nebėra ir jokių simptomų stipresnių nejaučiau, apart to, kad kosėjau“, – kalba Julija.

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje jau mėnesį gydomas ir Vladislovas. Vyras manė, esą susirgo paprasčiausiu peršalimu.

„Pradėjau kosėti ir šalta pradėjo darytis, ir viskas. Nuėjau pas gydytoją Užventyje, paskui į Kelmę, peršvietė, ir sako, sergat? – Na, sergu“, – sako Vladislovas.

Dėl to, kaip aiškina Santaros klinikų Pulmunologijos ir alergologijos centro gydytoja, ši liga ir yra viena klastingesnių. Aptikti nėra paprasta. Bakteriją galim turėti kiekvienas, o kerta ji vos labiau nusilpsta imunitetas. Tai patvirtina ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus padalinio vadovė.

„Susergam ne visi. Tai lemia kelios priežastys. Pirmiausia, labai svarbu, kad žmonės būtų paskiepyti, kūdikiai. Pirmomis gimimo dienomis. Tai jie įgis tam tikrą apsaugą. Antra, labai svarbu, koks žmogaus organizmas. Koks imunitetas. Vieni mes susergam, kiti nesusergam. svarbios bendros priemonės – teisinga mityba, grynas oras“, – teigia Vilniaus padalinio vadovė Rolanda Lingienė.

Ir nors įprasta manyti, kad tuberkuliozė paliečia asocialius žmones, medikai šią nuomonę skuba paneigti. Sirgti gali ir vaikai, ir vadinamieji darboholikai, neturintys laiko sveikai mitybai ir imuniteto stiprinimui.

„Tuberkulioze užsikrečiam oro lašeliniu būdu nuo kitų sergančių aktyvia tuberkulioze žmonių. Nes jie kosėdami, čiaudėdami išskiria tas tuberkuliozės bakterijas. Į aplinką, kurią kiti žmonės įkvepia ir gali susirgti“, – aiškina gydytoja pulmonologė Vaiva Kumpauskaitė.

Tad tokią bakteriją galime pagauti ir važiuodami autobusu, vaikščiodami po prekybos centrą ar dirbdami nevėdinamose patalpose. Medikai skaičiuoja, kad 2021-aisiais naujų tuberkuliozės atvejų Vilniuje buvo užfiksuota 60, o štai pernai jau 75.

Iš viso per metus visoje Lietuvoje naujų atvejų – pusšešto šimto. Ir prie augančio didesnio naujų ligonių skaičiaus prisidėjo ir pandemija – žmonės mažiau tyrėsi sveikatą. Be to, covidas ar gripas stipriai nusilpnino dažno imunitetą.

Tiesa, Respublikinės Šiaulių ligoninės medikai sako, ten susirgimų atvira forma mažiau, tačiau galvos skausmą kelia nenorintys gydytis. Jų tenka ieškoti ir su policija.

„Tai ligoniai, kurie nenori gydytis, kurie pabėga iš stacionaro. Ir tada siunčiam priverstiniam gydymui į Alytaus arba Vilniaus... Alytaus, pagrindinai, ligoninę. Ten, kur sustiprintas režimas“, – kalba Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoja Jūratė Greičiuvienė.

Negydoma tuberkuliozė arba labai pažengusi gali baigtis mirtimi. Medikai skaičiuoja – 2021 metais nuo šios ligos Lietuvoje mirė 65 žmonės.