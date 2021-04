Kauno klinikų vadovas vardija, ką būtina žinoti po pirmojo skiepo

Kauno klinikų vadovas tokią mintį išsakė tv3.lt naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“. Laidos metu apie situaciją Vilniuje kalbėjo ir Santaros klinikų vadovas Feliksas Jankevičius.

Ponas Feliksai, bent jau vakar buvo galima girdėti, kad Santaros klinikos planuoja plėsti lovų skaičių reanimacijoje, nes sunkesnių ligonių yra daugiau ir šiaip ligonių yra daugiau. Tai kokia padėtis pas jus?

F. Jankevičius: Padėtis yra tikrai sudėtinga – augant hospitalizacijos skaičiui taip pat auga ir reanimacijos, kaip mes sutrumpintai vadiname, lovų užimtumas. Šiandien galiu pasakyti, kad jis siekia beveik 90 proc. Santaros klinikose kovidinių RITS (Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus – red. past.) lovų.

Tai lėmė, kad mes norime plėsti kovidinių intensyvios terapijos lovų skaičių. Padarę tam tikrus struktūrinius pokyčius ligoninėje, išplėtėme daugiau 8 lovomis ir greičiausiai 12 lovų padidinsime kovidinių padalinių.

Tai yra neišvengiama, nes jaučiame, kad ir per šią parą hospitalizacija į kovidines lovas gali dar daugiau išaugti.

O kokia padėtis Kaune? Ar Kaune taip pat daugėja ligonių sergančių sunkesnėmis Covid-19 ligos formomis?

R. Jurkevičius: Taip. Deja, tenka pripažinti, kad jau apie savaitę laiko mes matome didėjantį pacientų srautą, kuriuos reikia gydyti ne namuose, bet ligoninėje.

Vyksta tokios bangos. Vakar tokią nesmagią bangą turėjome, kada 49 ligoniai per parą atvyko. Čia kartu su regiono ligonine, kai tas vidurkis stabilesniame periode, kovo mėnesį, jau buvo 12–15 ligonių per dieną atvažiuoja. Kai per vieną dieną gauni 49, tai yra tikrai didžiulis iššūkis.

REKLAMA

Kaip sekasi susitvarkyti su tokiu iššūkiu? Ar jūs, kaip ir Santaros klinikos, taip pat planuojate plėsti lovų skaičių?

R. Jurkevičius: Jau vieną sykį plėtėme. Šiai dienai regione turime 325 lovas ir jos jau užimtos 84 proc. Nedidinat lovų galėsime laukti iki savaitgalio, kadangi savaitgaliais paprastai pacientų išrašoma mažiau. Tačiau savaitgalį jau būtų lovų trūkumas, todėl šiandien dar vyks posėdis su mūsų regiono vadovais ir planuojame didinti dar 80 lovų, kad iš viso būtų 405 lovos.

Ponas Feliksai, kokie dažniausiai žmonės atvežami į ligoninę, ypač tų sunkesnių formų? Aš kalbu apie amžių, ar iš tikrųjų dabar atsiranda vis daugiau jaunesnių, kurie patenka į reanimaciją ar ligoninę?

F. Jankevičius: Tikrai taip, esame pastebėję, kad pastaruoju metu keičiasi pacientų profilis ir vis jaunesni žmonės patenka į kovidinį stacionarą ir į reanimaciją. Tas jaunesnis amžius – tai vidutinio amžiaus, darbingo amžiaus žmonės tarp 50 ir 60 metų, bet turime ir jaunesnių.

Kaip girdėjote reanimacijos užpildymas yra arti 90 proc., tai tas sirgimo sunkumas yra panašus, kaip ir buvęs antros bangos metu.

Ponas Jurkevičiau, pas jus pasitaiko jaunesnių ligonių? Vis dažniau išgirstame apie tai, kad mirė trisdešimt kelerių metų žmonės. Pas jus tokių atvejų yra buvę?

R. Jurkevčius: Didžioji dalis yra vyresni. Vyresnių nei 50 metų ligoninėse yra daugiau nei 90 proc., bet reiškia, kad tas 10 proc. yra jaunesni nei 50 metų žmonės. Tai pagal mane yra labai jauni.

Deja, bet pamenu, kad žiemą turėjome žmogų iš Marijampolės 27 metų mirusį. Ir dabar vienas kitas yra tie jaunesni žmonės, bet žinoma, dominuoja vyresni žmonės.

Galbūt santykinai truputėlį mažiau turime, kadangi vyresnių žmonių pakankamai daugiau vakcinuotų yra. Gal santykinai mažiau turime, bet jei skaičiuotume virš 50, nuo 50–65 metų, tai dar yra ta dalis, kur nedidelis procentas vakcinuotas. Būtent šiame segmente jis gana didelis yra šiuo metu. Ankščiau nemaža dalis buvo virš 65 metų, dabar ta dalis truputėlį pasislinko į jaunesnį segmentą.

REKLAMA

Ponas Renaldai, nemažai žmonių gavę pirmą skiepą jaučiasi pakankamai saugiai ir mažiau laikosi ribojimų. Ar žmonėms, kurie pasiskiepijo, turi vieną skiepą, reikėtų laikytis ribojimų ir taip pat saugotis, ar jie gali jaustis ramesni?

Neseniai teko skaityti vieną labai įdomų mokslinį straipsnį iš Izraelio, kur yra labai daug vakcinuotų žmonių. Izraelio mokslininkai yra pastebėję, kad po vakcinavimo savaitę laiko imunitetas labai stipriai persitvarko, kovoja ir dėl tam tikrų priežasčių jie pastebėjo, kad užsikrėtusiųjų skaičius po 7 parų, po pirmos dozės buvo dvigubai didesnis nei nevakcinuotų žmonių.

Vėliau imunitetas, po 7 paros, pradeda lipti į kalną, vis stiprėja ir 12–14 dieną pasiekiame tą ribą, kai jau yra didesnis ir stipresnis imunitetas nei neskiepyto žmogaus.

Ypač pirmas dvi savaites po skiepo pavojus gali būti netgi dar didesnis, remiantis mano minėto mokslinio tyrimo rezultatais. <...> Tos pirmos savaitės, mano galva, yra labai pavojingos. Žmonės galvoja, kad paskiepytas, tai jau ramu, be kaukių galima pasišnekėti susėdę ar kavos išgerti.

Tomis pirmomis savaitėmis labai pasisaugokime, pakentėkime. Jau tiek kentėjome, metus ir daugiau laiko kentėjome, tai pasiskiepijus sulaukime to stipresnio imuniteto po 3–4 savaičių. Ženkliai bus geriau ir saugiau.

Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.