Kalėdos 2024

Žinomo dainininko, operos solisto Merūno Vitulskio darbotvarkė visuomet pilna ir retai joje rasite tuštesnį tarpą. Tačiau Kalėdos be jokios išimties yra laikas, kai visa šeima būna drauge ir prisimena tikrąją šių švenčių prasmę. Kalbėdamas apie gražiausias metų šventes, Merūnas pabrėžia – tai metas, kai daug dėmesio skiriama tradicijoms, kurias ne tik puoselėja kartu su žmona Erika, bet ir perduoda vaikams. „Jeigu savo vaikams to neperduosi, niekas už tave to nepadarys“, – sako dainininkas.