Ekspertai spėja, kad beveik visi netilpo į nusimatytą biudžetą šventėms: patarė, kaip sutaupyti kitąmet

Apie tai, kiek žmonės išleis paskutinę akimirką, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto, psichologijos instituto docentas Antanas Kairys ir „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

Žmonės skuba suspėti nupirkti kažką ypatingo artimiesiems, galbūt tai yra noras parodyti dėmesį, kurio per visus metus neparodė?

REKLAMA

REKLAMA

A. Kairys: Mes esam taip susidėlioję žaidimo taisykles – šitas laikotarpis yra dovanų metas, artimųjų, draugų pasveikinimo metas. Mes galime žaisti pagal tas taisykles arba galime žaisti ne pagal jas, jeigu susitariame kitaip. <…>

REKLAMA

Sako, kad žmonės dėl skubos prieš šventes pradeda jausti net simptomus: nerimą, stresą. Ar yra koks patarimas, kaip būtų galima geriau pasijusti?

A. Kairys: Du patarimai: vienam jau per vėlu, kitam gal dar ne. Tas, kuriam jau per vėlu, yra išankstinis planavimas. Kuo iš anksčiau pradėsim, kuo sąmoningiau galvosim, ką ir kodėl mes darom, tuo bus geriau, bet tam jau greičiausiai per vėlu. O jeigu ne per vėlu, tai ne per vėlu sustoti, padaryti pauzę ir pagalvoti: kas yra būtina ir kodėl. <…>

REKLAMA

REKLAMA

Tai [svarbus] toks sustojimas, pagalvojimas, perėjimas nuo tokio automatinio reagavimo, greito ir neapgalvoto sprendimo, prie sąmoningesnio, lėtesnio ir, greičiausiai, daugiau pasitenkinimo ir geresnius rezultatus atnešančio sprendimo.

Ar iš tikrųjų dovanos, kurios perkamos paskutinę akimirką, tie spontaniški sprendimai ir kainuoja daugiau?

J. Cvilikienė: Greičiausiai taip. Labai retu atveju ta paskutinė minutė būna sėkminga. Bet kokiu atveju, mes prarandame galimybę paieškoti alternatyvių, geresnių kainų ir panašiai. Šitas laikotarpis baigia mėnesio trukmės išlaidų pasiutpolkę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Matėme didžiulę, labai aktyvią prekybą juodųjų penktadienių, pirmadienių ir visokių kitokių dienų metu. Mūsų apklausos rodo, kad išpardavimo metu ką nors įsigiję gyventojai, sako, kad pusės tų daiktų jie nepanaudoja arba gailisi įsigiję. <…>

O kiek žmonės apskritai išleidžia dovanoms?

J. Cvilikienė: Mes atliekame apklausas ir tyrimus 10 metų paskutinių metų, tai tikrai galiu sakyti, kad kiekvienos šventės yra vis brangesnės, dovanos yra vis brangesnės, vaišių stalai vis turtingesni. <…> Šiemet lietuviai sako, kad dovanoms skirs nuo 100 iki 200 eurų ir vaišių stalui apie 100 eurų. Tai tikrai nemažos išlaidos nusimato. Ir beveik 100 proc. galiu garantuoti, kad suskaičiavę po švenčių matysime, kad jie netilpo į tuos numatytus biudžetus.

REKLAMA

Ar galima prognozuoti, kiek daugiau žmonės išleis pinigų, jei dovanas perka prieš pat šventes, paskutinėmis dienomis? Galbūt kai kurios prekės šventiniu laikotarpiu pabrangsta?

J. Cvilikienė: Tokių tyrimų, kurie nurodytų, kad paskutinės minutės prekės labiau pabrangtų, nesu mačiusi, bet čia emociniai dalykai yra labai svarbūs. Pavyzdžiui, ką daro sukčiai, norėdami išvilioti pinigus? Arba, ką akcijų skelbėjai?

REKLAMA

Labai dažnai jie mus skubina, nori, kad priimtume sprendimą greitai, kad neturėtume laiko pagalvoti, tarsi tuoj pat tas labai geras pasiūlymas išnyks. Skuba ir pinigų planavimas niekada koja kojon neina. Labai tikėtina, kad išsiblaškę, pavargę, alkani galime padaryti tikrai labai neapgalvotų sprendimų. <…>

Visą pokalbį išgirskite straipsnio pradžioje.