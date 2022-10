Išlaisvintose Ukrainos teritorijose – sukrečiantys kankinimo kambariai: tai protu nesuvokiama

Ukrainos pareigūnai rodo kankinimų kambarį išlaisvintame Piskų-Radkivskio miestelyje Charkivo srityje, kur okupantai kalino, žemino ir kankino žmones. Jis visai šalia Iziumo.

Jau žinoma, kad čia okupantai Ukrainos karius ir civilius laidodavo gyvus, o nespėjusius uždusti, iškasdavo, taip ciniškai sugrąžindami žmonėms gyvybę. Vietos gyventojai tvirtina iš rūsyje įrengtos kameros nuolat girdėdavę kankinamų žmonių riksmus ir šūvius.

Čia aptikti radiniai sukrečia. Dėžė, pilna ištrauktų auksinių žmonių dantų. Ir kankinimo įrankiai – neabejotinai naudoti žmonėms prievartauti. Ir tai dar ne viskas. Dujokaukę ir skudurą, kurį padegdavo, okupantai naudodavo žmonėms dusinti.

Kitos kankinimų kameros, taip pat prie Iziumo. Okupantai ir čia žmones laikė siaubingomis sąlygomis. Tokiose kamerose patirtas psichologines ir fizines traumas jiems tikriausiai teks gydytis visą gyvenimą. Dėl to Ukrainos prezidentas ragina įkurti specialų tribunolą Rusijos karo nusikaltimams Ukrainoje tirti.

„Turime patraukti atsakomybėn tuos, kurių sprendimais visa tai prasidėjo. Mes vis dar neturime tokio institucinio pagrindo, kuriuo Rusijos politinė ir karinė vadovybė būtų patraukta atsakomybėn už nusikalstamą agresiją“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelensky.

Nors Putinas pasirašė įstatymus dėl keturių Ukrainos sričių aneksijos ir prijungimo prie Rusijos, jose Ukrainos kariai sėkmingai naikina rusų karius. Jau pradėjo ir Luhansko srities deokupaciją.

„Kelios gyvenvietės jau išlaisvintos iš rusų armijos ir ten Ukrainos pajėgos iškelia Ukrainos vėliavas“, – teigia Luhansko srities gubernatorius Serhiy Gaidai.

Ukrainos kariai dėl kiekvieno savos žemės centimetro kaunasi Chersono srityje.

Anot Ukrainos prezidento, būtent čia šalies gynėjai dabar sparčiausiai veržiasi į priekį, duodami į kaulus okupantams.

Ir nors dalis Kremliaus propagandistų bando ir save, ir rusus tikinti, kad fronte viskas gerai…

„Jų mūsiškiai neįleido. Davydiv Bride tas pats…“

Ukrainos kariai jiems į veidą tėškia tokias žinias iš gyvenviečių, kurios neva Rusijos.

„Šiandien spalio 4 d. 2022 m. Davydiv Bridas išlaisvintas nuo orkų.“

„Nėra jokios geros nuotaikos.“

Kad ne viskas pagal planą – supranta ir aršus rusų propagandistas Solovjovas. Jam dėl to genda nuotaika.

„Dar ne taip seniai mes stovėjome prie Kyjivo. Dar ne taip seniai sakėme, kad jau laikas paimti Mykolajivą, nes Mykolajivas visai arti. O dabar mes išlyginame fronto liniją.“

O štai V. Putino lėle vadinama Olga Skabejeva bando aiškintis, kodėl gi taip nesiseka okupantams:

„Kodėl mes judame tik metras po metro, o jie kaimas po kaimo? Kodėl dabar jiems sekasi geriau? Su kuo tai susiję ir kada situacija pasikeis? – Turėkime omenyje tai, kad mes kovojame ne su Ukrainos kariais. Mes kovojame su NATO kariais. O jų resursai milžiniški.“

Tačiau iš okupantų susigrąžintose gyvenvietėse vis kylant ir kylant Ukrainos vėliavoms, Ukrainos kariai sulaukia ir kitų gerų naujienų. Štai Jungtinės Valstijos Ukrainai siunčia papildomą 625 milijonų dolerių vertės karinę pagalbą su dar keturiomis raketų sistemomis HIMARS.

O Europos Sąjunga sutarė dėl jau aštuntojo sankcijų paketo Rusijai. Šalys narės pripažįsta, kad reikia įvesti viršutinę kainų ribą rusiškai naftai. Tai labai svarbu, nes nuo invazijos pradžios Kremliaus karinis iždas tik didėjo dėl milijardus eurų siekiančių iškastinio kuro pardavimų Europai. Tiesa, dabar šalys dar derėsis dėl šio sprendimo teisinės bazės ir kokios tos kainų lubos turėtų būti.

„Ypatingais laikais reikia ypatingų priemonių. Ir Europos Sąjunga turi veikti kaip niekad bendrai ir vieningai“, – tvirtina Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Aštuntajame sankcijų pakete atsiranda papildomų ribojimų ir rusiško plieno, plastiko, medienos, cheminių medžiagų eksportui į Bendriją. Skaičiuojama, kad dėl to Rusija neteks septynių milijardų eurų pajamų. Be to, bus uždraustas įvairių karo pramonėje naudojamų komponentų, elektronikos ir aviacijos reikmenų eksportas iš Europos Sąjungos į Rusiją.

O tūkstančio asmenų ir įmonių juodąjį sąrašą papildys dar bent 30 Rusijos oligarchų, propagandistų ir politikų, kurie prisidėjo prie vadinamųjų pseudo referendumų organizavimo. Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad aštuntasis sankcijų paketas silpnas, bet visgi geresnis nei jokio.