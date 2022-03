Nuo karo kenčiančios Ukrainos pamiršti neįmanoma. To nesugebėjo padaryti ir „Lietuvos garbės“ organizatoriai bei grupė „LT United“, kuri perrašė savo gerai žinomos dainos „We Are the Winners“ žodžius.

Grupės nariai dainavo „You are the winners, Ukraina“ (Jūs esate laimėtojai, Ukraina – aut. past), o Saulius Urbonavičius-Samas drąsiai šaukė „Gyvačių“ salą Ukrainoje apginusių jūreivių žodžius.

