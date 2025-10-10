Kalendorius
TV3 naujienos > Video > Video naujienos

Indrė įsitikinusi – buvusi anyta pavertė jos gyvenimą pragaru: niekaip negali atgauti dukros

2025-10-10 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-10-10 18:30

Jauna moteris sako, kad buvusi anyta jos gyvenimą pavertė pragaru. Indrės dukrelė šiuo metu gyvena pas buvusio sutuoktinio mamą, kuri esą daro viską, kad pasisavintų jos vaiką. Jautria moters situacija laidoje „TV Pagalba“ domėjosi ir jai padėti bandė gelbėtojas Linas Jakštas.

0

L. Jakštas kartu skubiai vyko į posėdį, kuriame buvo sprendžiamas mažamečio vaiko globos likimas

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jame bus sprendžiama, ar mano dukra bus pusei metų paimta, bet be priežasties. Šitiek stengiausi ir vienas įvykis – negrąžina. Tuo labiau per patį įvykį sulėkė čia socialinės darbuotojos visos, atvejo vadyba ir man buvo sakyta, kad paims trims dienoms, kol tu Indre atsigausi“, – susijaudinusi savo istoriją prieš teismo posėdį pasakojo jauna moteris.

Patyrė sugyventinio smurtą

Indrė taip pat turi sūnų iš ankstesnių santykių, tačiau jo neaugina. Todėl dabar nenori prarasti dar vieno vaiko.

Savo antro vaiko Indrė neaugina jau du su puse mėnesio. Dukra iš jos atimta buvo, kai moteris patyrė buvusio sugyventinio smurtą ir buvo stipriai sumušta. Nors vyrui po kelių jo išsišokimų parodė duris ir su juo nebegyvena kartu, tačiau ši praeities dėmė atrodo yra it sunkinanti aplinkybė siekiant atgauti dukrą.

„Jis buvo išgėręs, o aš prašiau jo nevartoti alkoholio, nes pas mane yra vaikas. Tada jis griebė mane už plaukų, metė ant žemės, spyrė iš kojos. Paprašiau iš šaldytuvo kokį šaldantį daiktą, kokios šaldytos mėsos, kad galėčiau pridėti prie galvos. Jis paėmė faršo gabalą ir metė į mano galvą. Šliaušdama nuėjau iki prieškambario, jis mano dukrą nuvedė į kambarį ir davė jai telefoną, o mane grįžęs pradėjo iš kojų daužyti“, – žodžius sunkiai rinko moteris, nedelsdama parašiusi vyriškiui pareiškimą. 

Atvykę socialiniai darbuotojai pasakė, kad vaikas turi būti saugioje aplinkoje ir buvo išvežtas pas buvusio vyro mamą.

„Net strese būdama visa sumušta pasakiau ne, kur nors kitur, tik ne pas uošvienę, nes tarp mūsų su ja santykių gerų tikrai nėra ir niekada nebus“, – pasakojo Indrė.

„TV Pagalbos“ pasirodymas teismo rūmuose sukėlė nemenką sąmyšį

Nors tai nėra kokia slapta byla, kurioje aptariami itin jautrūs klausimai, atvykus „TV Pagalbos“ komandai teismas nusprendė skubiai pakeisti posėdžio eigą ir ant durų atsirado užrašas, kad svarstymas bus ne viešas.

„Iš tikro labai keista, kad pradžioje teismo posėdis buvo atviras ir tai buvo net skelbimų lentoje parašyta. Tiesiog teismo darbuotoja pamatė, kad atvykau aš, staigiai tiek lentoje, tiek ant durų pakeitė ir padarė posėdį uždarą“, – stebėjosi L. Jakštas.

Nors teismo posėdis buvo palankus Indrei, kad gražintų dukrytę, bet po kurio laiko vykęs antras posėdis nesusiklostė taip, kaip tikėjosi ji. Dukrą atgauti turėjusi moteris per tą laiką susirado naują mylimąjį, kurio praeitis Vaiko teisėms sukėlė įtarimų dėl jo teistumų ir šios nusprendė galutinai dar jai negrąžinti dukros. 

Galiausiai moteris turės apsispręsti, kas jai svarbiau – draugas ar dukra.

„Tėvams reikia keisti požiūrį, žiūrėti, kad viskas vaikui būtų geriausia. Mes negalim laukti, kad tam vaikui būtų geriausia rytoj, poryt, nes mes norim, kad tam vaikui būtų geriausia čia ir dabar geriausiai, kad jis turėtų savo saugius namus, kad jis galėtų gyventi saugiuose su tėvais namuose ir ta pati namų aplinka turėtų būti ypač saugi“, – sakė Indrės bylą koordinuojanti atvejo vadybininkė

Ar pavyks įtikinti motiną keistis ir žengti svarbius žingsnius siekiant atgauti savo dukrą? 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Į viršų