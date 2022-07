Ekspertai patarė, kaip išsirinkti tinkamą automobilį: šių transporto priemonių „nenurašykite“

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavę automobilių rinkos ekspertas Vitoldas Milius ir bendrovės „Procar LT“ vienas savininkų ir pardavimų vadovas Gediminas Vaicekauskas aiškino, kad vieno teisingo atsakymo, koks automobilis tiktų, pavyzdžiui, keliaujantiems tik į darbą ir sodybą, nėra.

Jūs minėjote hibridinius automobilius, jei mano pagrindinės kelionės – darbas, namai ir sodyba, tai kokį automobilį rekomenduotumėte? Ar pirkti hibridą, ar likti prie benzinu varomo automobilio?

Mano pirmas klausimas susitikus su klientu, aiškinantis jo poreikį būna, kiek kilometrų per metus nuvažiuojate. Mano skalėje matematika labai paprasta – jei per metus nuvažiuoja iki 10 tūkstančių kilometrų, dažnu atveju būna mieste ir tik kartais ištrūksta už jo ribų, tada vienareikšmiškai užtenka benzino.

Šiuo metu kuro kainos suvienodėjo. Kai buvo skirtingos, labiau jausdavosi, kad kurui išleidi šiek tiek daugiau, bet tai grįždavo per eksploataciją dėl to, kad dyzelinis automobilis mėgsta ilgesnes distancijas, tada atsiskleidžia jo ekonomiškumas ir tai reikėtų vertinti jau nuo 15 tūkstančių, jei dabar nuvažiuoji tokį kilometražą – 15 tūkstančių ir daugiau per metus.

Tada įvyksta regeneraciniai procesai, neužsikiša filtrai, su kuriais žmonės vargsta, nes dažnu atveju važiuoja mieste, neišvažiuoja ant lygios dangos, kad ir iki Kauno, o tai kenkia dyzeliniam varikliui. Hibridas daugiau kaip atradimas ir naujovė. Žmonėms reikia laiko kažką pakeisti.

<...> Vieno atsakymo į šį klausimą nebūtų, ta sodyba gal pas jus kažkur toli nuo pagrindinio gero kelio, kur reikės aukštesnės prošvaistės, o gamintojai tokių automobilių šiai dienai neturi. Tikrai atrodys nepatogu eiti pas kaimyną sunkiasvorės technikos, kad jus iki ten nutemptų.

Tai gal teisingo atsakymo nėra, bet yra vienas neteisingas? Ar jūs tai pat neišbrauktumėte dyzelino?

Čia tikriausiai yra du klausimai – ar dyzelinas yra taip blogai ir ar jį verta pirkti? Tai dyzelinis tikrai nėra blogai, tai yra vienintelis įmanomas variantas tiems žmonėms, įmonėms ar parkams, kurie važiuoja daug kilometrų, jiems reikia važiuoti pakankamai greitai, nes dyzelinu varomas automobilis visą laiką bus ekonomiškiausias, pakankamai patikimas, su tam tikra istorija, kur visi viską žinos.

Pats jis nėra blogis. Kodėl mes įsivaizduojame, kad dyzelinas yra blogis? Mes matome tuos automobilius su išpjaustytais filtrais, dūminančius ir mums normaliai, su ekologija net nesusijusius žmones nervina. Aš matau tai ir man pikta, kad tas žmogus važiuoja su netvarkingu automobiliu. Bet čia kalbant apie nevalas ir netvarkingumą.

Švedai darė tokį tyrimą, jie matavo miesto orą, kurį gauna automobilis, ir tą, kurį jis išmeta – tai oras buvo švaresnis, jis valė orą. Dyzelinu varomi automobiliai nėra joks blogis, bet jiems uždėtas draudimas veda į tą pusę, kad jie nebebus gaminami. Jau vakar kai kurie automobilių gamintojai tam tikrų modelių nebegamina. Jūs norėtumėte taip atrodančio automobilio, bet nebėra jo varomo dyzelinu. Tik benzinu varomas.

O atsakymo, kurį reikėtų pirkti, tai vieno nėra. Tai kiekvieno žmogaus paveikslo, jo poreikių <...> rezultatas. Tai ir psichologiniai, ir vartotojiški, ir ekonominiai dalykai.

