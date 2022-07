Kinijos kariuomenė perspėjo ruoštis karui: paskelbtos neplanuotos karinės pratybos, JAV siunčia į regioną lėktuvnešį

Penktadienio vakarą (Lietuvos laiku) Kinijos liaudies išvaduotojų 80-osios armijos socialinio tinklo paskyroje pasirodė įrašas „Ruoškitės karui!“, o Kinijos valdžios kontroliuojamos žiniasklaidos priemonės žurnalistas pasiūlė numušti JAV politikės lėktuvą.

“Preparing for War(备战)!” The official #Weibo account of the 80th Army Group of the #CCP ' People's Liberation Army #PLA posted this two-Chinese-word post 15 hours ago and has gained 650K likes, 32K comments, and 28K shares so far. pic.twitter.com/voEJ3BHFn6

„Kinijos valstybinė žiniasklaida ką tik pasiūlė Kinijos liaudies išvaduotojų armijai numušti Nancy Pelosi lėktuvą, jeigu šis skristų į Taivaną. Tai būtų tiesioginis karo paskelbimas. JAV nepriims užsienio politikos reikalavimų iš komunistinės Kinijos ar kokio nors kito karingo chuligano“, – savo „Twitter“ paskyroje paskelbė JAV senatorė Marsha Blackburn.

Chinese state media just suggested the PLA should shoot down Pelosi’s plane if she travels to Taiwan.



This would be a direct act of war.



The U.S. does not take foreign policy demands from Communist China or any other belligerent bully.