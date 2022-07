Draudikai fiksuoja rekordus: per birželį audros pridarė tiek nuostolių, kiek per visus praėjusius metus

Birželio mėnesį Lietuvoje praūžusios audros automobilių vairuotojams pridarė tiek nuostolių, kiek pernai – per visus metus. Tokią statistiką skelbia viena didžiausių šalies draudimo bendrovių. Dėl stichinių nelaimių pridarytos žalos – kai per audrą nuvirtę medžiai traiškė automobilius, per stiprias liūtis mašinos skendo vandenyje iki stogo, o per krušas buvo sukapoti automobilių gaubtai, įmonė pirmąjį vasaros mėnesį vairuotojams išmokėjo 300 tūkstančių eurų.