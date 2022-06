Degalai brangsta, o vairuotojai persigandę: „Plaukai šiaušiasi“

Degalų kainos Lietuvoje toliau kopia aukštyn. Psichologiškai svarbią dviejų eurų už litrą kainą per plauką jau pasiekė populiariausias 95-os markės benzinas. Didesnio oktaninio skaičiaus ir su priedais benzino kaina du eurus jau perkopė anksčiau. Vairuotojai kalba:

„Kainos baugina, baugina. visada važiuoju per degalinę, žiūriu kainos keitimus, neprognozuojamos kainos.“

„Reikės žiūrėkit, pasiskaičiuoti, ar verta važiuoti.“

„Netaupysim, reikia visur važiuoti, gyvename kaime, pilsimės.“

„Važinėti siaubas. Baisu.“

„Kol įstengiu – perku. Nebeįstengsiu – pastatysiu.“

„Taip, brangu, dukra važinėja iš Garliavos, į Vilnių, į darbą, plaukai šiaušiasi.“

Degalinių savininkai tvirtina, kad kainas kelia dėl to, jog brangiau perka iš Mažeikių perdirbimo įmonės ir teisinasi savo antkainių susimažinti negalintys.

REKLAMA

„Benzino kaina 2 eurai buvo, už kiek reikia parduoti degalinei benzino litrą, jei gamykloje kainuoja 1,92 ct? 8 ct lieka be nieko, be transporto. Amortizuoti iš savęs, ką amortizuoti? Energetinės sąnaudos pabrango, degalinės naudoja elektrą, visi už galvos imasi dėl elektros, kainų, degalinės naudoja elektrą. Infliacinė situacija muša per visų kišenes. Nebėra kur iš savęs amortizuoti“, – aiškina lietuviškų degalinių sąjungos direktorius Vidas Šukys.

Degalų kainas stebinti Energetikos agentūra tokių degalinių šeimininkų kalbų klausosi rezervuotai, mat brangstant benzinui dalies degalinių maržos mažėja, tačiau jie turi galimybę atsigriebti pastaruoju metu atpigus dyzelinui.

„Sumažėjo benzino ženkliai, 5–6 ct sudaro marža mažmeninė kaina, dyzelino svyravo apie 11 centų, dabar šiek tiek pakilo. Bendrai augant didmeninei benzino kainai išsiniveliuoja kainos, jei lyginsime dyzeliną ir benziną“, – sako energetikos agentūros patarėja Agnė Bagočiutė.

REKLAMA

REKLAMA

Ekonomistai sako, kad Europos sąjungai paskelbus planus šiemet atsisakyti iki 90 proc. rusiškos naftos, rinkose naftos kaina toliau kopia ir tikėtina kops aukštyn. Jos kainą gali dar labiau padidinti išaugsianti paklausa Kinijoje, kuri planuoja mažinti koronaviruso suvaržymus ir didinti pramonės apsukas.

„Priežastys yra visos kainai didėti. Kainai mažėti priežasčių nėra. Naftos kainos augimas iki 120 dolerių už barelį, augimas tęsiasi. Sprendimai dėl sankcijų, rusiškos naftos atsisakymo ir brangimas degaluose nėra paskutinis“, – tvirtina finansų ekspertas Marius Dubnikovas.

Ekonomistai prognozuoja, kad šiemet Lietuvoje litras degalų dar gali pabrangti apie keliasdešimt centų, mat naftos paklausa pasaulyje tebeauga. Visgi žiemą ar pavasarį galime sulaukti recesijos ir degalų kainų kritimo, mat Jungtinėse valstijose esą jau prasideda ekonomikos lėtėjimas.