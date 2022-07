Andrius Kubilius: „Kaliningrado gąsdinimai manęs per daug nejaudina“

Naujienų portalo tv3.lt laidoje kartu su europarlamentaru diskutavo ir užsienio politikos ekspertas Albinas Januška.

Jei kalbėtume apie Kremliaus reakciją į šį klausimą, tai liepos 9 d. užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai sakė: „Mes nelauksime be galo, dar kartą perspėjame, kad jei situacija artimiausiomis dienomis nesistabilizuos, tai Rusija imsis griežtų priemonių prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą“. Pirmadienį Kaliningrado srities gubernatorius pasiūlė visiškai uždrausti prekių judėjimą tarp 3 Baltijos šalių ir Rusijos. Pone Kubiliau, jūsų nuomone, koks gali būti tas atsakas? Ar Kaliningrado srities gubernatoriaus pasiūlymas gali virsti realybe?

A. Kubilius: Aš nežinau, kiek tos prekybos čia dar yra likę. Jei Kaliningrado siūlymu Maskva įves tokius ribojimus, tai mums nereikės įvedinėti tokių ribojimų tęsiantis karui, nes, mano manymu, tęsiantis karui būtų įvedami nauji ribojimai, pavyzdžiui, apribojant likučius tos prekybos, kokia dar yra likusi tarp Rusijos ir visos Europos Sąjungos.

Kaliningrado gąsdinimai manęs per daug nejaudina ir, man atrodo, čia ir Lietuva turi labai santūriai laikytis. Kaip Kaliningrado gubernatorius sako, kad turėtų visus krovinius perimti iš Baltijos šalių uostų Kaliningrado uostas, tai tegu pabando.

Kiek žinau, Kaliningrado uosto krovos apimtys yra turbūt 10 kartų mažesnės nei vieno Klaipėdos uosto. Tie grasinimai yra labiau grasinimai nei realūs veiksmai. Vienas grasinimas, kokį tenka girdėti, kuris labiau skamba iš Kremliaus, kad bausdami Lietuvą jie ją atjungs nuo BRELL elektros sistemos žiedo, kas, mano manymu, Lietuvai irgi būtų visai ne pro šalį, nes mes čia ilgai ruošiamės persijungti iš to sovietinio BRELL žiedo į europinį žiedą. Kartais vienas iš argumentų, kuris vis pristabdydavo Europos Sąjungos ekspertus, tai, kad Rusija gali pareikalauti labai didelių kompensacijų, jog Lietuva išeina iš to žiedo.

Tai, jei Rusija pati mus išmestų, tai nereikėtų ir svarstyti jokių kompensacijų. Lietuva yra pasiruošusi dirbti savarankiškai ir kiek galima greičiau jungtis į europinį sinchronizavimo žiedą.

Vienintelis klausimas, kuris tokiu atveju liktu neaiškus, tai Kaliningrado sistemos likimas, nes Kaliningradas per Lietuvą taip pat yra prijungtas prie BRELL žiedo, bet čia jau Kremliaus rūpestis, ne mūsų.

A. Januška: Aš tik pasakyčiau, kad tai, ką sako Kaliningrado gubernatorius, kad uždraustų prekybą ir dėl to Kaliningrado uostas turėtų visas prekes, tai nepasako, kaip tos prekės pateks į Kaliningrado uostą. Įsivaizduotina, kad uždraus prekiauti su Lietuva, bet jo įsivaizdavime egzistuoja koridorius, kuriuo prekės važiuos į Kaliningradą.

Bet per kur jos važiuos? Per Lenkiją? Per Lietuvą? Čia yra tos fantazijos, kurios neturi jokios realybės. Reikia įsivaizduoti, kad Kremliuje šiuo metu yra geriausia pokerio žaidėjų komanda, prieš kurią neįmanoma laimėti. „Poker face“ ir blefavimas yra aukščiausiame lygyje.

Neverta su jais kovoti propagandinėje sistemoje, reikia elgtis ramiai, laikytis tvirtai, principingai ir įgyvendinti sankcijas.

Pone Januška, ar jūsų nuomone gali būti kažkoks didesnis atsakas nei mes matome dabar?

Nenorėčiau spėlioti, ką Rusija gali pritaikyti. Mūsų Vyriausybė yra padariusi labai didelius darbus – mus padariusi nepriklausomus nuo Rusijos dujų, nuo Rusijos naftos, elektros. Mes esame pasiruošę iš esmės atsijungti nuo BRELL sistemos.

Tie strateginiai dalykai yra įgyvendinti, mes galime gyventi savarankiškai, o Kaliningradas ar gali gyventi savarankiškai be mūsų, tai čia yra kitas klausimas. Aš manau, kad čia nėra dėl ko labai pergyventi, reikia laikytis ramiai, nepasiduoti provokacijoms ir gąsdinimams.

Ar tos sankcijos skaudžios Kaliningrado ekonomikai?

Kadangi jau metai laiko cemento nebuvo, tai ir šiuo metu tos sankcijos nėra grynai dėl tranzito. Jos nėra esminės, kurios pakeičia ekonomiką. Kodėl mes turėtume rūpintis tuo? Geriausias sprendimas būtų ,kad Rusija nutrauktų karą Ukrainoje.

Dabar mums čia aiškintis ir rūpintis tuo, kada yra žudomi ukrainiečiai, vykdomas genocidas prieš tautą, tai labai keistai atrodo.

