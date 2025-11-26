 
TV3 naujienos > Video > Verta žinoti

Alkoholizmas sovietmečiu: gėrė stiklinę po stiklinės ir viską, kas dega

Laida „Verta žinoti“
2025-11-26 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 19:00

Sovietinė okupacija Lietuvos istorijoje paliko gilų, skaudų randą kone visose valstybės gyvavimo srityse. Ne išimtis – ir ženklus alkoholio vartojimas ir priklausomybės, su kuriomis dar ir šiandieną susiduria dažna šeima, ir kone kiekviena giminė. 

Nors Lietuva nepasiekė Rusijos alkoholizmo lygio viršūnių ir, kaip naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pabrėžia istorikas, Vilniaus universiteto docentas Algirdas Jakubčionis, be šio režimo įtakos Lietuva būtų tapusi labiau vakarietiška šalimi su saikinga alkoholio vartojimo kultūra. Pasak eksperto, girtavimas egzistavo ir tarpukario Lietuvoje, visgi tuomet vyravusi tautinio atgimimo dvasia formavo saikingo alkoholio vartojimo kultūrą. Pašnekovas prisimena savo močiutės, kilusios nuo Kauno, užstalės tradicijas:

„Specialiai atsinešiau ir rodau: tai yra mano močiutės stikliukas, kaip suprantat, apie 20–30 g. Susėdus prie stalo, stikliukas buvo leidžiamas ratu. Tai išgėrus tokį kiekį ir laukiant, kol stikliukas vėl sugrįš pas tave, pasigert turbūt neįmanoma. Buvo visai kita vartojimo kultūra. Senelis iš kitos pusės, kuris gyveno prie Vilnius-Kaunas kelio, taip pat pasakojo, kad 1942 m. atėjęs rusų karininkas liepė duoti išgert. Močiutė atnešė štai tokį stikliuką. Tas nusikeikęs nesuprato, kas čia yra. Tuomet diedukas pasakęs: „Moč, nešk stiklinę“.

Jei tarpukario Lietuvoj alkoholis buvo vartojamas su saiku, su norma. Tarkim, jau sovietmečiu, aštuntame dešimtmetyje, darytos tokios pusiau tikslios, pusiau netikslios apklausos. Paaiškėjo, kad 90 proc. moterų vartoja alkoholį. Kitais žodžiais tariant, 90 proc. moterų geria, tai čia didelė tragedija“, – akcentuoja laidos svečias.

Tęsdamas istorikas nurodo, kad sovietams okupavus Lietuvą, šis laikotarpis sukėlė drastišką pokytį – gerti pradėta masiškai, tai lėmė moralinė desperacija po priverstinės kolektyvizacijos ir įsivyravusi istorinė Rusijos gėrimo tradicija. Tiesa, alkoholio vartojimo tendencijos ankstyvuoju sovietmečiu skyrėsi nuo vėlyvojo, o Lietuvoje gerta kultūringiau ir mažiau nei plačioje Sovietų Sąjungoje.

Po Rusijos imperijos žlugimo, valdžią užgrobus bolševikams, Rusijoje tebegaliojo karo pradžioje caro įvestas sausas įstatymas. Karui pasibaigus ir valdžioms pasikeitus, įstatymas nebuvo atšauktas, kadangi Leninas kartu su valdžioje esančiais bolševikų sėbrais argumentavo, kad išsilaisvinę ir „gerai gyvenantys“ darbininkai neturi gerti. Taip sausas įstatymas pratęstas. Tuomet, pasak A. Jakubčionio, žmonės ėmė gerti viską, kas dega.

„Uždraudus alkoholį ir formuosis nuostata, kad geriam viską, kas dega. Medicininiai spiritai, odekolonas, gėrė faktiškai viską. Na, iš tokių įdomesnių aprašymų, tai kareiviai stovėjo prie tuometinio Sankt Peterburgo, kur iš gyvūnų muziejuje esančių užkonservuotų eksponatų, specialiu skysčiu užpiltų gyvūnų, išpylė ir išgėrė spiritą. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų – Rusijos imperija kaip imperija subyrėjo būtent tada, kai buvo įvestas sausas įstatymas. Vėliau, mirus Leninui, iškart atsiranda degtinė. Degtinė pilstoma 100 g., 250 g. ir pusė litro“, – girtuoklysčių mastą ir siaubą vardija „Verta žinoti“ viešėjęs istorijos mokslų daktaras. 

Daugiau apie tai, kodėl sovietmečiu imta gerti masiškai ir itin didžiuliais kiekiais, kokie buvo alkoholizmo gydymo būdai, kaip buvo vertinami girtaujantys piliečiai, kas laikoma tipinio ruso simboliu, kodėl Gorbačiovo bandymai riboti prekybą alkoholiu kėlė pasitpiktinimą bei kokia būtų Lietuva, jei nebūtų patyrusi okupantų režimo ir represijų – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje. 

Apie ką kalbėjome:

00:33 Temos ir pašnekovo pristatymas

02:09 Girtų žmonių reikėjo valdžiai

03:25 Lietuvio charakterio projektas – blaivus katalikas

05:00 Alkoholio kontrabanda

07:30 Stikliukas, iš kurio gėrė tarpukariu

09:24 Kodėl sovietmečiu imta gerti masiškai: stikliukus pakeitė stiklinės

14:32 Alkoholio reklama sovietmečiu

15:27 Stalino girtuoklystės 

17:10 Sunku suvokti, kad gėrė ir tai

19:37 Kiek gėrė lietuviai 

22:31 Gydymo nuo alkoholizmo būdai

24:09 Girtuokliauti buvo gėda ar norma?

25:37 Moterų situacija: kiek gėrė jos?

27:26 Tarp tipinių ruso simbolių – meška, šautuvas ir degtinė

28:26 Gorbačiovo ribojimai kėlė visuotinį pasipiktinimą

30:28 Kokia būtų mūsų valstybė, jei nebūtume patyrę sovietmečio 

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

 

2025-11-26 19:25
Gal kažkas ir gėrė, bet žmonės dirbo, statė gražius, kokybiškus namus, kelius, tiltus, plėtėsi miestai, miesteliai, kaimai, gimė daug vaikučių, buvo pastatyti darželiai, ir net trukodavo vietų vaikams, mokyklos, ligoninės, poliklinikos, bankai, pilni universitetai buvo Lietuvos jaunimo ir t.t. O dabar kas?! Geria, narkotikai parsiduoda vos ne kiekvienoj laiptinėj, griūna VISKAS...
Atsakyti
nu
nu
2025-11-26 20:02
Visai ne. Gyvenom anuomet ir prisimenam. Kasdien reikėjo eit į darbą, o ir algos nebuvo didelės. Bernai grįždavo iš kariuomenės ir po mėnesio turėdavo pradėt dirbt, ne taip kaip dabar. Taupydavo motociklui, paskui Žiguliui. Dabar tai geria. Ir daug, nes valdžia dykai pinigus dalina.
Atsakyti
Užknisot
Užknisot
2025-11-26 19:38
Su savo sovietmečiu, kokiai auditorijai tokie straipsniai skirti?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (44)
