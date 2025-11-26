Alkoholizmas sovietmečiu: gėrė stiklinę po stiklinės ir viską, kas dega

Nors Lietuva nepasiekė Rusijos alkoholizmo lygio viršūnių ir, kaip naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pabrėžia istorikas, Vilniaus universiteto docentas Algirdas Jakubčionis, be šio režimo įtakos Lietuva būtų tapusi labiau vakarietiška šalimi su saikinga alkoholio vartojimo kultūra. Pasak eksperto, girtavimas egzistavo ir tarpukario Lietuvoje, visgi tuomet vyravusi tautinio atgimimo dvasia formavo saikingo alkoholio vartojimo kultūrą. Pašnekovas prisimena savo močiutės, kilusios nuo Kauno, užstalės tradicijas:
„Specialiai atsinešiau ir rodau: tai yra mano močiutės stikliukas, kaip suprantat, apie 20–30 g. Susėdus prie stalo, stikliukas buvo leidžiamas ratu. Tai išgėrus tokį kiekį ir laukiant, kol stikliukas vėl sugrįš pas tave, pasigert turbūt neįmanoma. Buvo visai kita vartojimo kultūra. Senelis iš kitos pusės, kuris gyveno prie Vilnius-Kaunas kelio, taip pat pasakojo, kad 1942 m. atėjęs rusų karininkas liepė duoti išgert. Močiutė atnešė štai tokį stikliuką. Tas nusikeikęs nesuprato, kas čia yra. Tuomet diedukas pasakęs: „Moč, nešk stiklinę“.
Jei tarpukario Lietuvoj alkoholis buvo vartojamas su saiku, su norma. Tarkim, jau sovietmečiu, aštuntame dešimtmetyje, darytos tokios pusiau tikslios, pusiau netikslios apklausos. Paaiškėjo, kad 90 proc. moterų vartoja alkoholį. Kitais žodžiais tariant, 90 proc. moterų geria, tai čia didelė tragedija“, – akcentuoja laidos svečias.
Tęsdamas istorikas nurodo, kad sovietams okupavus Lietuvą, šis laikotarpis sukėlė drastišką pokytį – gerti pradėta masiškai, tai lėmė moralinė desperacija po priverstinės kolektyvizacijos ir įsivyravusi istorinė Rusijos gėrimo tradicija. Tiesa, alkoholio vartojimo tendencijos ankstyvuoju sovietmečiu skyrėsi nuo vėlyvojo, o Lietuvoje gerta kultūringiau ir mažiau nei plačioje Sovietų Sąjungoje.
Po Rusijos imperijos žlugimo, valdžią užgrobus bolševikams, Rusijoje tebegaliojo karo pradžioje caro įvestas sausas įstatymas. Karui pasibaigus ir valdžioms pasikeitus, įstatymas nebuvo atšauktas, kadangi Leninas kartu su valdžioje esančiais bolševikų sėbrais argumentavo, kad išsilaisvinę ir „gerai gyvenantys“ darbininkai neturi gerti. Taip sausas įstatymas pratęstas. Tuomet, pasak A. Jakubčionio, žmonės ėmė gerti viską, kas dega.
„Uždraudus alkoholį ir formuosis nuostata, kad geriam viską, kas dega. Medicininiai spiritai, odekolonas, gėrė faktiškai viską. Na, iš tokių įdomesnių aprašymų, tai kareiviai stovėjo prie tuometinio Sankt Peterburgo, kur iš gyvūnų muziejuje esančių užkonservuotų eksponatų, specialiu skysčiu užpiltų gyvūnų, išpylė ir išgėrė spiritą. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų – Rusijos imperija kaip imperija subyrėjo būtent tada, kai buvo įvestas sausas įstatymas. Vėliau, mirus Leninui, iškart atsiranda degtinė. Degtinė pilstoma 100 g., 250 g. ir pusė litro“, – girtuoklysčių mastą ir siaubą vardija „Verta žinoti“ viešėjęs istorijos mokslų daktaras.
Daugiau apie tai, kodėl sovietmečiu imta gerti masiškai ir itin didžiuliais kiekiais, kokie buvo alkoholizmo gydymo būdai, kaip buvo vertinami girtaujantys piliečiai, kas laikoma tipinio ruso simboliu, kodėl Gorbačiovo bandymai riboti prekybą alkoholiu kėlė pasitpiktinimą bei kokia būtų Lietuva, jei nebūtų patyrusi okupantų režimo ir represijų – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:33 Temos ir pašnekovo pristatymas
02:09 Girtų žmonių reikėjo valdžiai
03:25 Lietuvio charakterio projektas – blaivus katalikas
05:00 Alkoholio kontrabanda
07:30 Stikliukas, iš kurio gėrė tarpukariu
09:24 Kodėl sovietmečiu imta gerti masiškai: stikliukus pakeitė stiklinės
14:32 Alkoholio reklama sovietmečiu
15:27 Stalino girtuoklystės
17:10 Sunku suvokti, kad gėrė ir tai
19:37 Kiek gėrė lietuviai
22:31 Gydymo nuo alkoholizmo būdai
24:09 Girtuokliauti buvo gėda ar norma?
25:37 Moterų situacija: kiek gėrė jos?
27:26 Tarp tipinių ruso simbolių – meška, šautuvas ir degtinė
28:26 Gorbačiovo ribojimai kėlė visuotinį pasipiktinimą
30:28 Kokia būtų mūsų valstybė, jei nebūtume patyrę sovietmečio
