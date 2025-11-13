Žiniasklaida: Žiemelio valdomos įmonės pilotas dirbo be licencijos

Remiantis portalo „aeroTelegraph“ informacija, pilotas L.A.B. (pavardė focus.de redakcijai žinoma) tariamai skraidė kaip „Avion Express“ kapitonas, nors neturėjo reikiamų licencijų. Anksčiau jis dirbo pirmuoju pareigūnu „Garuda Indonesia“, o vėliau, kaip įtariama, suklastojo dokumentus, kad gautų aukštesnes pareigas Europos įmonėje, rašo Vokietijos portalas focus.de.
„Avion Express“ atstovas patvirtino, kad vyras iš tiesų dirbo bendrovėje.
„Galime patvirtinti, kad minėtas asmuo yra buvęs pilotas, dirbęs mūsų įmonėje“, – bendrovės atstovą cituoja focus.de.
Pasak jo, sužinojusi apie nepatikrintą jo profesinę patirtį įmonė pradėjo vidinį tyrimą, kuris šiuo metu vyksta.
Nepaisant situacijos rimtumo, „Avion Express“ užtikrina, kad jos įdarbinimo procedūros visiškai atitinka aviacijos reglamentus ir kad saugumas išlieka „svarbiausiu prioritetu“.
„Avion Express“ yra žinoma Europos rinkoje bendrovė, skraidinanti daugybe maršrutų Europoje, įskaitant Vokietiją, todėl L. A. B. galėjo skraidinti šiose šalyse, rašo vokiečių portalas.
Vilniuje registruota „Avion Express“ veikia visame pasaulyje – Europoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose, o jos lėktuvų parke yra daugiausia „Airbus A320“ ir „A321“ orlaiviai.
BNS rašė, kad „Avia Solutions Group“ steigia avialinijas Tailande, Malaizijoje ir Filipinuose. Ji teigia esanti didžiausia pasaulyje orlaivių, jų įgulų nuomos, techninės priežiūros ir draudimo (ACMI) paslaugų grupė, kurioje yra daugiau nei 100 įmonių. Grupėje dirba apie 14 tūkst. žmonių.