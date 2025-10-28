Kalendorius
„Avia Solutions Group“ pranešė apie statomą naują biurą šalia Dubajaus oro uosto

2025-10-28 15:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 15:18

Airijoje registruota Gedimino Žiemelio valdoma bendrovė „Avia Solutions Group“ antradienį pranešė, kad iki 2027 m. pabaigos planuoja pastatyti naują biurų pastatą Jungtiniuose Arabų Emyratuose, šalia Dubajaus oro uosto.

„Avia Solutions Group“

0

Kaip nurodo bendrovė, biurų pastate numatoma įdarbinti iki 800 ACMI (orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu), draudimo, komercijos, skaitmeninės rinkodaros ir kitų profesijų specialistų. Taip pat jame įsikurs nauja „Avia Solutions Group“ dirbtinio intelekto sprendimų įmonė.

Naujasis įmonių grupės biuras vystomas „Dubai South“ šalia tarptautinio „AI Maktoum“ oro uosto, „Mohammed bin Rashid Aerospace Hub“ projekte.

„Įsteigdami būstinę Dubajuje, galėsime pritraukti geriausius talentus iš viso pasaulio ir dar geriau patenkinti augančią ACMI ir kitų aviacijos paslaugų paklausą regione ir už jo ribų“, – pranešime cituojamas „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininkas G. Žiemelis.

Aviacijos įmonių grupė veiklą vykdo 68 šalyse, jos biurai veikia Dubajuje, Singapūre, Dubline, Londone ir kituose miestuose. Vilniuje yra įsikūręs didžiausias grupės biuras, kuriame dirba daugiau nei 2,5 tūkst. darbuotojų. 

Iš viso grupę sudaro per 200 įmonių ir 14 tūkst. specialistų, taip pat ji valdo 187 orlaivių parką.

