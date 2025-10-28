Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Avia Solutions Group“ iki 2028-ųjų pastatys naują biurą šalia Dubajaus oro uosto

2025-10-28 12:44 / šaltinis: BNS
2025-10-28 12:44

Airijoje registruota verslininko Gedimino Žiemelio kontroliuojama aviacijos grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) Dubajaus oro uoste iki 2027 metų pabaigos ketina pastatyti naują biurų pastatą.

Gediminas Žiemelis

Padalinį šiame Jungtinių Arabų Emyratų mieste jau turinti įmonė naujame pastate įdarbins iki 800 ACMI (orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu), komercijos, rinkodaros ir kitų specialistų, čia veiks ir grupės antrinė dirbtinio intelekto sprendimų bendrovė, antradienį pranešė ASG.

„Įsteigdami būstinę Dubajuje, galėsime pritraukti geriausius talentus iš viso pasaulio ir dar geriau patenkinti augančią ACMI ir kitų aviacijos paslaugų paklausą regione ir už jo ribų“, – pranešime sakė „ Avia Solutions Group“ valdybos pirmininkas G. Žiemelis.

ASG biurą vysto bendrovė „Dubai South“, kuri šalia tarptautinio Dubajaus „Al Maktoum“ oro uosto plėtoja aviacijos centrų projektą „Mohammed bin Rashid Aerospace Hub“. 

ASG veikia 68 šalyse, turi biurus Dubajuje, Singapūre, Dubline, Londone ir kituose miestuose. Didžiausias įmonės biuras veikia Vilniuje, kur dirba 2,5 tūkst. darbuotojų.

ASG grupę sudaro apie 2 tūkst. įmonių ir 14 tūkst. specialistų, ji valdo 187 orlaivių parką.

