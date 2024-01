Žinia „Messenger“ naudotojams: jau galima išjungti „seen“ funkciją, keisti išsiųstas žinutes

Pasak Justinos Antropik, „Tele2“ skaitmeninių kanalų turinio vadovės, ši naujovė suteiks naudotojams daugiau privatumo, rašoma pranešime spaudai.

Kaip išjungti „seen“ funkciją?

„Turbūt daugelis šios platformos naudotojų yra susidūrę su situacija, kai gavę žinutę į ją iškart negali ar nenori atsakyti, bet nori pamatyti jos turinį. Iki šiol perskaityti žinutes nepastebėtam buvo galima nebent ilgiau paspaudus ant susirašinėjimo atsiradusiame papildomame lange. Dabar „Messenger“ suteikia galimybę žinutę peržiūrėti taip, kad ją parašęs žmogus nematytų, ar ji buvo perskaityta. Taip sumažėja spaudimas atrašyti nedelsiant“, – sako J. Antropik.

Norint išjungti šią funkciją, reikėtų atverti „Messenger“ platformos nustatymus, tuomet spausti „Privacy & Safety“ skiltį, joje pasirinkti „Read Receipts“ ir išjungti „Show Read Receipts“ jungiklį.

Pasak J. Antropik, šis pokytis yra didelio „Messenger“ atnaujinimo dalis. Platformą valdanti technologijų įmonė „Meta“ neseniai „Messenger“ įdiegė galutinį šifravimą (angl. „end-to-end encryption“) – apsauginę funkciją, kuri neleidžia trečiosioms šalims, pavyzdžiui, pačiai „Meta“ platformai, matyti susirašinėjime esančią informaciją. Tai reiškia, kad pokalbį galės matyti tik du jame susirašinėjantys žmonės.

Slaptos žinutės ir galimybė redaguoti

„Messenger“ naudotojams jau prieinamos ir kitos funkcijos. Viena jų leis naudotojams redaguoti jau išsiųstas žinutes per 15 min. po jų išsiuntimo.

„Ši funkcija jau pažįstama tiems, kas naudojasi „iPhone“ žinutėmis „iMessage“ ir „WhatsApp“ susirašinėjimo platforma. Dabar ir „Messenger“ išsiųstas žinutes galima redaguoti po jų išsiuntimo, jei pastebėjote klaidą ar norite kitaip pakeisti turinį. Per šias 15 min. žinutę galite redaguoti tiek kartų, kiek norite, o redagavimo istorija nėra rodoma, todėl niekas negalės matyti, ką pakeitėte“, – tikina J. Antropik.

Ši funkcija veikia ir programėlėje, ir naršyklėje. Norėdami redaguoti žinutę programėlėje, ją bakstelėkite ir palaikykite, tuomet pasirinkite mygtuką „Edit“. Naršyklėje spustelėkite trijų taškų simbolį šalia žinutės, ir pasirinkite „Edit“. Atlikus pakeitimus, žinutė bus pažymėta kaip redaguota, tačiau kitas asmuo negalės pamatyti, kas joje buvo pakeista.

Be to, „Messenger“ pasiūlė ir dar vieną funkciją – slaptas žinutes, kurios išnyksta per 24 val. po susirašinėjimo. Dingstančios žinutės prieinamos visiems galutiniu šifravimu apsaugotiems pokalbiams. „Tele2“ ekspertė priduria, kad net ir naudodamiesi galutiniu šifravimu apsaugotomis žinutėmis, naudotojai vis tiek galės pranešti apie gaunamą šlamšto ar kenksmingą, įžeidžiantį turinį.