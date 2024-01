Feisbuko patronuojančioji bendrovė „Meta“ netrukus leis ES vartotojams atsieti paskyras

Toks sprendimas priimtas laukiant, kol kovą įsigalios naujasis šalių bloko skaitmeninių rinkų įstatymas (DMA). Šie pokyčiai suteiks vartotojams ES, Europos ekonominėje erdvėje ir Šveicarijoje galimybę daugeliu bendrovės „Meta“ paslaugų naudotis neskelbiant savo duomenų skirtingose platformose.

Pavyzdžiui, vartotojai galės naudotis programėle „Facebook Messenger“ net ir neturėdami feisbuko paskyros. Na, o savo feisbuko ir instagramo paskyras susiejusieji dabar galės jas atsieti.

Be to, programėlių „Facebook Marketplace“ ir „Facebook Gaming“ vartotojai taip pat galės jomis naudotis neatskleisdami savo pagrindinės feisbuko paskyros informacijos. Tačiau „Meta“ pabrėžė, kad dėl to gali sumažėti šių programėlių funkcionalumas.

REKLAMA

REKLAMA

Bendrovė pranešė „artimiausiomis savaitėmis“ pradėsianti siųsti regiono, kuriame galios minėtasis įstatymas, vartotojams pranešimus, siūlydama jiems galimybę atsieti paslaugas. Tai padarius, be kita ko, „Meta“ nebegalės apibendrinti jų feisbuko ir instagramo naudojimo duomenų.

REKLAMA

DMA nuostatos yra taikomos šešioms didžiosioms JAV technologijų bendrovėms, įskaitant „Meta“. Šios bendrovės yra vadinamos „sargais“.

DMA ne tik reglamentuoja, kaip tokie „sargai“ gali dalintis skirtingų paslaugų duomenimis, bet ir numato aibę taisyklių, kuriomis siekiama sustiprinti konkurenciją ir sukurti vienodas sąlygas nuo „sargų“ priklausomoms paslaugų teikėjoms.

Tarp kitų reikšmingų pokyčių, kurie turėtų įvykti ES įsigaliojus DMA, yra tai, kad tokios žinučių siuntimo paslaugos, kaip „WhatsApp“ ir „Messenger“ ims veikti su konkurentų programėlėmis, todėl „Apple“ bus priversta leisti prietaisuose, kuriuose veikia operacinė sistema „iOS“, diegti kitų gamintojų programėles.