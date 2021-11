Žada naują bankomatų tinklą: ar bus lengviau gauti grynųjų?

Iš šių bankomatų klientai galės išsigryninti pinigų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir iš savo banko bankomatų.

„Šis projektas sėkmingai juda į priekį ir Memorandumą pasirašę finansų rinkos dalyviai tariasi ir susitaria dėl bendrų sprendimų. Todėl nuo liepos 1 d. Lietuvos regionų gyventojai galės greičiau ir patogiau pasiekti pinigų išgryninimo vietas, kaip ir numatyta pasirašytame Memorandume“, – sako Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

„Nuodugniai įvertinus konkurencinės teisės aspektus, gyventojų tankumą ir techninius mokėjimo sistemų ypatumus, pasirinktas šalies žmonėms patogiausias sprendimas – įrengti papildomus bendrus bankomatus, kuriuos administruotų nepriklausomas tiekėjas. Šia infrastruktūra tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip savo banko bankomatuose, galėtų naudotis visų Memorandumą pasirašiusių finansų rinkų dalyvių klientai. Naujieji bankomatai bus aiškiai pažymėti jų logotipais“, – sako dr. Eivilė Čipkutė, LBA prezidentė.

Šiuo metu vyksta derybos su potencialiais naujosios infrastruktūros tiekėjais. Kaip numatyta Memorandume, papildomi bankomatai ar kiti grynųjų pinigų išdavimo sprendimai iki kitų metų vidurio atsiras 100 šalies vietovių, kuriose bankomatų šiuo metu nėra. Tad, įgyvendinus Memorandumą, galimybė išgryninti pinigų bus prieinama ne mažiau kaip 191 šalies mieste ir miestelyje.

Naujieji bankomatai papildys esamą tinklą: šiuo metu šalyje veikia 1 044 skirtingų finansinių paslaugų teikėjų bankomatų, daugiau nei 2 200 „Perlo“ terminalų, grynųjų pinigų išdavimo paslauga teikiama ir bankų partnerių „Maxima“, „Iki“ ir „Rimi“ parduotuvių kasose bei „Narvesen“ ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose, iš viso – apie 5 000 vietų.

Lietuvos bankui skatinant finansų rinkos dalyvių dialogą, septynios šalies finansų ir kredito įstaigos šiemet birželio mėn. įsipareigojo per vienus metus padvigubinti vietovių, t. y. miestų ir miestelių, kuriuose galima išsigryninti pinigų, skaičių. Memorandumą, siekiant užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą Lietuvoje, pasirašė „Swedbank“, AB, AB SEB bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, AB Šiaulių bankas, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, Revolut Payments UAB ir Lietuvos centrinė kredito unija, taip pat Lietuvos bankas ir LBA.

Memorandumą pasirašę finansų rinkos dalyviai įsipareigojo iki 2022 m. liepos 1 d. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 90 proc. Lietuvos gyventojų grynųjų pinigų išgryninimo vieta (bankomatas ar kita bankomatui lygiavertė vieta) būtų pasiekiama iki 10 km atstumu nuo gyventojų deklaruotos gyvenamosios vietos arba 99 proc. gyventojų – iki 20 km atstumu.

Grynųjų pinigų prieigos taškų plėtra bus sutelkta į gyvenamąsias vietoves, kuriose gyvena iki 4 tūkst. gyventojų. Bankomatų tinklo plėtrą galima stebėti interaktyviame Lietuvos banko sukurtame žemėlapyje.

Lietuvos banko 2021 m. birželio 9 d. duomenimis, 73 proc. gyventojų artimiausią bankomatą pasiekia iki 5 km, o 82 proc.– iki 10 km atstumu.