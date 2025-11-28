 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Wizz air“ skubiai įspėja keleivius: gali būti paveikti savaitgalio skrydžiai

2025-11-28 20:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 20:48

Penktadienio vakarą „Wizz Air“ suskubo pranešti keleiviams apie orlaiviams būtinus atlikti techninius darbus, dėl kurių gali būti paveikti savaitgalio skrydžiai.

„Wizz Air“ oro linijos (nuotr. SCANPIX)

Penktadienio vakarą „Wizz Air" suskubo pranešti keleiviams apie orlaiviams būtinus atlikti techninius darbus, dėl kurių gali būti paveikti savaitgalio skrydžiai.

0

„Oro linijų bendrovė „Wizz Air“ praneša, kad dalis bendrovės orlaivių patenka į daugiau kaip 6 500 „Airbus A320“ šeimos lėktuvų, kuriems gamintojas neseniai identifikavo būtinybę atlikti programinės įrangos atnaujinimą, sąrašą. „Wizz Air“ jau suplanavo visus reikiamus techninės priežiūros darbus, kad būtų užtikrintas visiškas atitikties reikalavimų įgyvendinimas. Dėl to kai kurie savaitgalio skrydžiai gali būti paveikti“, – rašoma „Wizz Air“ pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovė pabrėžia, kad keleiviai, bilietus pirkę tiesiogiai per „Wizz Air“ svetainę arba mobiliąją programėlę, bus informuoti tiesiogiai apie bet kokius tvarkaraščio pakeitimus.

„Mūsų keleivių, įgulos ir orlaivių saugumas visuomet yra aukščiausias prioritetas. Atsiprašome už galimus nepatogumus, kilusius dėl aplinkybių, kurių tiesiogiai nekontroliuojame“, – nurodoma pranešime.

indeliai.lt

