  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Nepasiteisino: „Ryanair“ atsisako nuolaidų programos

2025-11-28 16:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 16:33

Airijos pigių skrydžių bendrovė atsisako  savo nuolaidų programos „Prime“. Balandį įvesta prenumeratos sistema, įmonės duomenimis, pareikalavo daugiau išlaidų nei atnešė pajamų.

„Ryanair“ (nuotr. SCANPIX)

Airijos pigių skrydžių bendrovė atsisako  savo nuolaidų programos „Prime". Balandį įvesta prenumeratos sistema, įmonės duomenimis, pareikalavo daugiau išlaidų nei atnešė pajamų.

Už narystę „Prime“ programoje surinkta 4,4 mln. eurų, o nuolaidų suteikta už daugiau kaip 6 mln. eurų, sakė rinkodaros vadovas Dara Brady‘is. Be to, prenumeratorių skaičius – 55 tūkst. – buvo gerokai mažesnis nei siektas 250 tūkst. klientų tikslas.

Pajamos nekompensavo laiko ir darbo sąnaudų, susijusių su prenumeratos modeliu, aiškino D. Brady‘is.

„Prime“ programos klientai už vienkartinį 79 eurų mokestį  sykį per mėnesį gaudavo specialių bilietų pasiūlymų, nemokamą vietų rezervaciją ir kelionių draudimą užsakytam skrydžiui. 

„Ryanair“ duomenimis, tai per metus būtų leidę sutaupyt iki 405 eurų. Sutapyti esą buvo galima jau po trijų skrydžių.

Turima narystė tęsis, kol baigsis jos galiojimas.

