  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VMVT uždegė žalią šviesą kalakutų ūkiui Kretingos rajone

2025-11-28 14:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 14:16

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) Kretingos rajone esančiam V. Baltuonio ūkiui leido atnaujinti veiklą po to, kai jame buvo atlikti dezinfekcijos ir valymo darbai dėl spalio viduryje nustatyto paukščių gripo.

VMVT (Arnas Strumila/ BNS nuotr.)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) Kretingos rajone esančiam V. Baltuonio ūkiui leido atnaujinti veiklą po to, kai jame buvo atlikti dezinfekcijos ir valymo darbai dėl spalio viduryje nustatyto paukščių gripo.

0

Ūkyje patikrinimą atlikę VMVT specialistai patvirtino, kad skerdykloje viskas tvarkinga, o paukščių gripo tyrimai nerodo jokių likusių taršos židinių. Todėl įmonei buvo leista atnaujinti kalakutienos išpjaustymo ir perdirbimo darbus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Leidimas veiklai suteiktas tik įsitikinus, kad patalpos ir procesai atitinka visus maisto saugos ir higienos reikalavimus. Pagrindinis tikslas – kad vartotojus pasiektų tik saugi, kokybiška produkcija“, – pranešime nurodė VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Kašinskas.  

Kaip skelbta, paukščių gripo židinys Kretingos rajone  esančiame ūkyje buvo nustatytas spalio viduryje. Stambiame ūkyje iš viso  buvo auginama apie 20 tūkst. kalakutų.

Kretingos rajono savivaldybė dėl aptikto paukščių gripo Kartenos seniūnijos teritorijoje paskelbė ekstremaliąją situaciją.

