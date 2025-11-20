Vaizdas lietuvio sodyboje šokiravo net specialistus: parodė visiems

Pribloškė ne tik pamatytas vaizdas ir faktas, kad kiaulių ūkis veikia nelegaliai, bet ir tai, kad visai netoliese prieš keletą metų patvirtinti daugybiniai afrikinio kiaulių maro atvejai šernams.
Sodyboje – nelegaliai veikiantis kiaulių ūkis
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi VMVT, toks neatsakingas elgesys kėlė riziką virusui patekti į laikymo vietą, mestis toliau ir sukelti krūvas nuostolių. Šiuo metu tęsiamas tyrimas.
„VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus pareigūnai kartu su Šakių rajono savivaldybės administracija šią savaitę aptiko aplaidų, nelegaliai veikiantį kiaulių ūkį.
Lietuvoje besitęsiant afrikiniam kiaulių marui (AKM) ir šiemet jau fiksuojant 8 šios ligos atvejus kiaulių ūkiuose, VMVT nuolat ragina laikytis biosaugos ir saugoti kiaules visais įmanomais būdais.
Vis dėlto – inspektoriai buvo šokiruoti aptiktų lauke, purve braidžiojančių kiaulių. Visos 20 – neregistruotos, neženklintos ir be dokumentų. Pati laikymo vieta nebuvo įregistruota Ūkinių gyvūnų registre.
Gyvūnų laikymo sąlygos buvo klaikios, kiaulės visą laiką praleido lauke, nes ūkyje neaptikta jokia pastogė gyvūnams. Nemažiau stebina tai, kad sodyba, kurioje rastos kiaulės, ribojasi su mišku, kuriame prieš keletą metų buvo patvirtinti daugybiniai AKM atvejai šernams.
Toks neatsakingas elgesys sudarė realią riziką, kad AKM virusas galėjo patekti į kiaulių laikymo vietą ir sukelti didelių nuostolių aplinkiniams ūkiams. Vos už 6 km nuo nelegalios laikymo vietos veikia 2 000 kiaulių turintis verslinis kompleksas, o už 15 km – dar vienas didelis 26 000 kiaulių laikymo ūkis. Panašiu atstumu įsikūrusi ir skerdykla.
Tyrimas tęsiamas“, – rašoma VMVT įraše.
