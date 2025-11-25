 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vežėjams trūksta kantrybė dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų: reikalauja veiksmų

2025-11-25 11:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 11:39

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ antradienį kreipėsi Vyriausybę ir kitas institucijas, ragindama nedelsiant imtis veiksmų, siekiant spręsti situaciją dėl priverstinai Baltarusijoje laikomų tūkstančių Lietuvos vežėjams priklausančių vilkikų.

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ antradienį kreipėsi Vyriausybę ir kitas institucijas, ragindama nedelsiant imtis veiksmų, siekiant spręsti situaciją dėl priverstinai Baltarusijoje laikomų tūkstančių Lietuvos vežėjams priklausančių vilkikų.

REKLAMA
0

Šiuo metu tūkstančiai Lietuvos transporto priemonių yra sulaikytos Baltarusijos institucijų ir laikomos specialiose aikštelėse, už kiekvieną parą skaičiuojant po 120 eurų mokestį. Tai kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos transporto įmonių mokumui ir sektoriaus stabilumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asociacija teigia, kad kiekviena prastovos diena vežėjams generuoja tiesioginius nuostolius, taip pat iki šiol nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu transporto priemonės yra laikomos, kokie reikalavimai taikomi jų atsiėmimui ir kiek laiko ši situacija gali tęstis.

REKLAMA
REKLAMA

Vežėjai taip pat įspėja, kad priverstinai laikomos transporto priemonės gali būti panaudotos provokacijoms, įskaitant karo veiksmus Ukrainoje. Jų teigimu, tokie atvejai jau yra fiksuoti tarptautiniuose pranešimuose, todėl būtina imtis skubių veiksmų, kad būtų išvengta galimos žalos Lietuvos reputacijai ir saugumo interesams.

REKLAMA

„Mūsų transporto priemonės laikomos be aiškios teisinės procedūros, už tai kasdien skaičiuojant didelius mokesčius. Situacija yra kritinė – dalis įmonių gali nebeatlaikyti. Reikalaujame neatidėliotinų Vyriausybės veiksmų nacionaliniu ir ES lygmeniu, kad būtų užtikrintas saugus ir besąlyginis transporto priemonių grąžinimas“, – pranešime akcentavo „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas. 

REKLAMA
REKLAMA

Todėl vežėjai ragina šalies valdžią pasitelkti diplomatines teisines ir politines priemones tarptautiniu lygmeniu ir grąžinti šalies vežėjams priklausantį turtą.

Taip pat, jų teigimu, būtina inicijuoti procesus dėl nepagrįstai priskaičiuotų mokesčių už stovėjimą panaikinimo arba kompensavimo bei užtikrinti reguliarią informaciją nukentėjusiems vežėjams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Asociacija taip pat informuoja, kad jei dėl nepakankamų institucijų veiksmų transporto priemonės būtų konfiskuotos, vežėjai žalą reikalaus kompensuoti iš Vyriausybės ir atsakingų institucijų teismine tvarka. 

ELTA primena, kad spalio pabaigoje Lietuvai uždarius sieną, Minsko režimas uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje.

REKLAMA

Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai toliau įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.Visgi vežėjų atstovai teigė – tai, kad vilkikai nėra išleidžiami į Lietuvą, nėra piktybinis Minsko režimo veiksmas, esą šiuo metu ruošiami tam reikalingi dokumentai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų