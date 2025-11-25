Vežėjams trūksta kantrybė dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų: reikalauja veiksmų

Šiuo metu tūkstančiai Lietuvos transporto priemonių yra sulaikytos Baltarusijos institucijų ir laikomos specialiose aikštelėse, už kiekvieną parą skaičiuojant po 120 eurų mokestį. Tai kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos transporto įmonių mokumui ir sektoriaus stabilumui.
Asociacija teigia, kad kiekviena prastovos diena vežėjams generuoja tiesioginius nuostolius, taip pat iki šiol nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu transporto priemonės yra laikomos, kokie reikalavimai taikomi jų atsiėmimui ir kiek laiko ši situacija gali tęstis.
Vežėjai taip pat įspėja, kad priverstinai laikomos transporto priemonės gali būti panaudotos provokacijoms, įskaitant karo veiksmus Ukrainoje. Jų teigimu, tokie atvejai jau yra fiksuoti tarptautiniuose pranešimuose, todėl būtina imtis skubių veiksmų, kad būtų išvengta galimos žalos Lietuvos reputacijai ir saugumo interesams.
„Mūsų transporto priemonės laikomos be aiškios teisinės procedūros, už tai kasdien skaičiuojant didelius mokesčius. Situacija yra kritinė – dalis įmonių gali nebeatlaikyti. Reikalaujame neatidėliotinų Vyriausybės veiksmų nacionaliniu ir ES lygmeniu, kad būtų užtikrintas saugus ir besąlyginis transporto priemonių grąžinimas“, – pranešime akcentavo „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Todėl vežėjai ragina šalies valdžią pasitelkti diplomatines teisines ir politines priemones tarptautiniu lygmeniu ir grąžinti šalies vežėjams priklausantį turtą.
Taip pat, jų teigimu, būtina inicijuoti procesus dėl nepagrįstai priskaičiuotų mokesčių už stovėjimą panaikinimo arba kompensavimo bei užtikrinti reguliarią informaciją nukentėjusiems vežėjams.
Asociacija taip pat informuoja, kad jei dėl nepakankamų institucijų veiksmų transporto priemonės būtų konfiskuotos, vežėjai žalą reikalaus kompensuoti iš Vyriausybės ir atsakingų institucijų teismine tvarka.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje Lietuvai uždarius sieną, Minsko režimas uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje.
Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai toliau įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.Visgi vežėjų atstovai teigė – tai, kad vilkikai nėra išleidžiami į Lietuvą, nėra piktybinis Minsko režimo veiksmas, esą šiuo metu ruošiami tam reikalingi dokumentai.