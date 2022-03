Velykų sekmadienį dirbs tik dalis „Rimi“ parduotuvių, keisis darbo laikas

Nors keletą metų iš eilės pirmąją Velykų dieną visos „Rimi“ parduotuvės nedirbo, šiemet nuspręsta dalį jų palikti atviras pirkėjams. „Atlaisvėjus pandemijos apribojimams, daugiau žmonių šventes saugiai leis didesnėje šeimos apsuptyje, tad ir šventinis stalas šiemet bus gausesnis. Per Velykas norime palikti galimybę patogiai įsigyti trūkstamų ingredientų patiekalams ar tiesiog apsipirkti būsimai savaitei. Be to, kai kurie Lietuvos gyventojai Velykas švenčia kitu metu, tad jiems taip pat svarbu turėti galimybių įsigyti reikalingų prekių“, – sako „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė.

Anot jos, balandžio 16 d., šeštadienį „Rimi“ parduotuvės veiks įprastu grafiku. Velykų sekmadienį, balandžio 17 d., dauguma tinklo parduotuvių bus uždarytos, tačiau dešimtyje didžiausių miestų ir kurortuose pirkėjų lauks 18 veikiančių „Rimi“ parduotuvių. Šios parduotuvės pirkėjų lauks nuo 10 val. iki 18 val.

Vilniuje dirbs 7 „Rimi“ parduotuvės: Pilaitėje, Jeruzalėje, Naujojoje Vilnioje, Užupyje, Lazdynuose, Naujamiestyje ir Žirmūnuose. Kaune dirbs 3 parduotuvės: prekybos centre „Savas“, autobusų stotyje ir Baltijos gatvėje. Po vieną „Rimi“ parduotuvę taip pat dirbs Klaipėdoje (PC „Arena“), Šiauliuose (Gegužių g.), Panevėžyje (Klaipėdos g.), Alytuje (Naujoji g.), Mažeikiuose (Žemaitijos g.), Ukmergėje (Vytauto g.), Telšiuose (Plungės g.) ir Palangoje (Malūno g.).

Balandžio 18 d. „Rimi“ tinklo parduotuvės bei prekių pristatymas į namus dirbs įprastu režimu.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 79 mažmeninės prekybos tinklo „Rimi“ parduotuvės bei e. parduotuvė „Rimi.lt“, bendrovėje dirba daugiau nei 3 300 darbuotojų. „Rimi“ šiemet tęsia savo plėtros planą, kuriame numatyta iki 2023 m. fizinių parduotuvių skaičių padidinti iki 100.