Vairuotojams – svarbi žinia: kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda atsirado ribojimų

Pasak bendrovės atstovų, ant Biruliškių viaduko, esančio automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 95,47 km, ties deformaciniu pjūviu pirmoje eismo juostoje pastebėta duobė.
Dėl šios priežasties šiame ruože laikinai apribotas eismas, uždarytas pirmoji eismo juosta.
Pranešama, kad eismas vyksta antra ir greitėjimo bei lėtėjimo juostomis.
Siekiant, kas eismas minėtame ruože būtų kuo sklandesnis, duobė laikinai užtaisoma šaltu asfaltu ir planuojami visos eismo juostos frezavimo ir asfaltavimo darbai.
Informaciją, kada vyks minėti darbai, pateiksime vėliau.
„Via Lietuva“ atsiprašo eismo dalyvių už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.