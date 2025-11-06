Vaiko pinigai: vieniems duoda net 7,3 tūkst. eurų daugiau nei kitiems – štai kodėl

Tačiau vėliau atsirado visokių įstatymo pataisų ir išlygų. Dabar gi vieni vaikai išmoką gauna tol, kol jiems sueis 18 metų, o kiti – net iki 5 metų ilgiau. O per papildomus 60 mėnesių išeina nemenka suma – 7350 eurų pagal dabartinį išmokos dydį.
Kai kurie tėvai įsitikinę, kad tokia tvarka diskriminuoja dalį vaikų. Taigi, kodėl vieniems vaiko pinigai mokami iki 18 metų, o kitiems – iki 23 metų?
Vieni vaikai „vaikesni“ už kitus?
Pagal įstatymą, vaikams nuo gimimo dienos iki 18 m., jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant bendrojo ugdymo programą su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
Šiuo metu BSI yra 70 eurų, tad vaiko pinigai yra 122,5 euro per mėnesį. O nuo kitų metų – turėtų būti jau 129,5 euro. Be to, pasirodo, kad vaiko pinigus galima gauti net kartu su darbo užmokesčiu ar stipendija.
Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytoja Aistė (vardas ir pavardė redakcijai žinoma). Ji piktinosi dabartine išmokų vaikui, kitaip vadinamų „vaiko pinigų“ mokėjimo tvarka.
Moteris atkreipė dėmesį, kad paprastai išmokos mokamos kiekvienam vaikui iki 18 metų.
„Tačiau jeigu „vaikas“ ilgiau mokosi pagal bendrojo lavinimo programą arba profesinėje mokykloje pagal tokią programą, jam vaiko pinigai mokami iki 23 metų.
Sako, tai viskas teisinga, jei vaikas baigė mokyklą ir įstojo į universitetą, jis gavo savo paramą. O tas kuris nebaigė mokyklos, vaikas iki 23 m. remiamas kol baigs. Jokios diskriminacijos? Išvada: vieni vaikai „vaikesni“ už kitus, 5 metų skirtumas – „mizeriukas“, – ironizavo skaitytoja.
Ilgiau galima mokėti tik nedirbantiems
Tuo metu Vilniaus universiteto profesorius, ekonomistas Romas Lazutka mano, kad vaiko išmokas sieti su mokymusi yra teisinga, tačiau esą nereikėtų išskirti tik profesinių mokyklų moksleivių.
Anot jo, jas mokėti reikėtų net ir vyresniems nei 23 m. asmenims, nes ne visi iki tokio amžiaus baigia studijas.
Ekonomisto nuomone, absurdiška, kai žmogus, pavyzdžiui, magistrantūroje netenka išmokos net jei studijavo be pertraukų.
T. y. baigė gimnaziją būdamas 19-os, po to ketverius metus studijavo bakalauro programoje ir dar dvejus – magistrantūroje ir jam vos 25-eri.
Be to, anot profesoriaus, reikia nepamiršti, kad ne visiems į aukštąsias mokyklas pavyksta įstoti iš karto ir jie studijas pradeda vėliau.
R. Lazutka pažymi, kad užsienio pavyzdžiai rodo, kad išmoka dažnai mokama dar ilgiau nei Lietuvoje.
Visgi, pratęsiant jos mokėjimo laikotarpį, reikėtų atsižvelgti į tai, ar studentas dirba, ar ne.
„Kai kuriose šalyse yra mokama iki 27 m., tačiau mokydamiesi studentai neturėtų dirbti. O šiais laikais gana daug dirba studijuodami.
Taigi reikėtų papildomos sąlygos – mokėti tik jei nedirba“, – pažymėjo jis.
Anot R. Lazutkos, nestudijuojantiems pilnamečiams ši išmoka neturėtų būti mokama.
„Jie arba dirba arba yra bedarbiai ir gali gauti nedarbo išmoką. Jei neturi bedarbio statuso – gali gauti socialinę pašalpą dėl nepakankamų pajamų“, – dalijosi ekonomistas.
Nevienodos išmokos užtikrina lygias sąlygas?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pasidalijo, kad 2024 m. išmoką vaikui (vaiko pinigus) per mėnesį vidutiniškai gavo apie 517 tūkst. vaikų, iš jų 18 metų ir vyresni – apie 23,4 tūkst. asmenų.
Tuo metu 2025 m. I–III ketv. duomenys rodo, kad išmoką vidutiniškai per mėnesį gavo apie 514,7 tūkst. vaikų, iš jų 18 metų ir vyresni – apie 27,3 tūkst. asmenų.
Ministerija nurodė, kad vyresniems kaip 18 metų asmenims išmoka mokama iki tol, kol įgyjamas vidurinis išsilavinimas.
Anot SADM, tokia tvarka yra įtvirtinta siekiant užtikrinti visiems vaikams vienodas sąlygas gauti vaiko pinigus iki jie baigs bendrojo ugdymo programą ir įgis vidurinį išsilavinimą (t. y. gaus brandos atestatą), nepaisant to, ar tai daro anksčiau, ar vėliau.
Taip pat išmoka vaikui mokama nevertinant nepilnamečio vaiko ar pilnamečio asmens gaunamų pajamų (iš darbinės veiklos).