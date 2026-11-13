Už kiekvieną išgrynintą eurą – papildomi mokesčiai bankui? „Neįtikėtina, kad reikia mokėti už savo pinigus“

Į naujienų portalą kreipėsi skaitytoja Rasa (vardas pakeistas), kuri piktinosi bankų taikomais mokesčiais. Moteris norėjo išsigryninti pinigų, tačiau nustebo, kad tokiai operacijai taikomi papildomi mokesčiai.
„Man visiškai neįtikėtina, kad norėdama pasiimti savo pačios uždirbtus pinigus dar turiu mokėti bankui. Juk pinigai yra mano, aš juos uždirbau, jie guli mano sąskaitoje, tačiau kai prireikia grynųjų, paaiškėja, kad nemokamai galiu pasiimti tik tam tikrą sumą. O jeigu reikia daugiau – susimokėk“, – piktinosi skaitytoja.
Visgi bankai pažymi, kad daug kas priklauso nuo pasirinkto paslaugų plano, o jo neturintiems klientams už grynųjų pinigų išėmimą gali tekti mokėti nuo pirmos operacijos.
Tv3.lt pasidomėjo, kokius įkainius pinigų išgryninimui taiko Lietuvos bankai bei kaip gyventojai gali sutaupyti.
Nemokamai išsigryninti pinigų gali ne visi klientai
„Artea“ banke nemokamo grynųjų pinigų išgryninimo galimybės priklauso nuo pasirinkto paslaugų plano.
„Maksimalų“ planą turintys klientai per mėnesį nemokamai gali išsigryninti iki 2 000 eurų, „Tradicinį“ – iki 750 eurų, atliekant ne daugiau kaip 4 operacijas.
„Kosminį“ planą turintys klientai gali išsigryninti iki 3 000 eurų. Tuo metu „Jaunimui“ skirtas planas leidžia nemokamai išsigryninti iki 200 eurų per mėnesį, atliekant ne daugiau kaip 3 operacijas.
„Modernus“ planas nemokamo grynųjų pinigų išėmimo limito nesuteikia.
Nemokamai leidžia išgryninti iki 2 tūkst. eurų
SEB banko kortelių ir mokėjimo sprendimų vyriausiasis produkto vadovas Gintautas Giržadas pažymėjo, kad SEB paslaugų kainodara sudaryta taip, kad kasdienės bankininkystės paslaugomis klientams būtų naudingiau ir patogiau naudotis pasirinkus vieną iš banko teikiamų paslaugų planų.
T. y. pigiau, negu naudotis atskiromis banko paslaugomis.
Pavyzdžiui, planą „Jaunimas“ turintys klientai per mėnesį nemokamai gali išgryninti 600 eurų, o planą „Minimalus“ užsisakę gyventojai – 800 eurų.
Planas „Kasdieninis“ per mėnesį nemokamai leidžia išgryninti 600 eurų, o „Kasdieninis+“ – 1000 eurų.
Visgi G. Giržadas pastebėjo, kad klientai, kurie naudoja daug grynųjų pinigų turėtų rinktis planą „Premium“. Jis suteikia iki 2000 eurų per mėnesį grynųjų pinigų paėmimo limitą.
„SEB banko duomenimis, vidutiniškai klientai išsigrynina apie 275 eurus per mėnesį – tai yra, esant poreikiui, „Premium“ planą turintis klientas galėtų išgryninti 7 kartus didesnę sumą netaikant grynųjų pinigų paėmimo mokesčio“, – paaiškino pašnekovas.
Sąlygos priklauso ne tik nuo išgryninamos sumos
„Swedbank“ komunikacijos vadovas Petras Lingė atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje galiojantys įstatymai leidžia bankams taikyti mokesčius už savo teikiamas finansines paslaugas.
Tarp jų ir mokesčiai grynųjų išėmimui iš kliento sąskaitos mokėjimo kortele ar pateikiant mokėjimo nurodymą apsilankymo banke metu, jei jie yra aiškiai nurodyti sutartyse ir paslaugų kainyne.
„Taip pat įstatyme numatyta, kad komisinį atlyginimą už savo teikiamas mokėjimo paslaugas mokėjimo paslaugų tiekėjai turi teisę vienašališkai keisti. Klientai su ketinamos vykdyti grynų pinigų išmokėjimo operacijai taikomais mokesčiais gali bet kuriuo metu susipažinti mokėjimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje, taip pat šį informacija teikiama ir telefonu“, – paaiškino P. Lingė.
Pasak jo, „Swedbank“ taikoma paslaugų kainodara skiriasi priklausomai nuo to, ar grynų pinigų išmokėjimo operaciją ketinama vykdyti mokėjimo kortele bankomatuose ar pasiimti didesnę grynųjų sumą apsilankius banko klientų aptarnavimo padalinyje.
„Mokėjimo kortele vykdomoms grynų pinigų operacijoms taip pat taikoma skirtinga kainodara, priklausomai nuo to, ar operaciją ketinama vykdyti „Swedbank“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Švedijoje ir Bankomatas.lt tinklo bankomatuose bei kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose“, – komentavo „Swedbank“ atstovas.
Jis pridūrė, kad nemokamo gryninimosi suma priklauso nuo kliento pasirinkto paslaugų plano.
„Pavyzdžiui, mūsų klientams pasirinkus planą „Bazinis“ ir gryninantis pinigus į paslaugų planą įtraukta debeto kortele „Swedbank“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Švedijoje ir Bankomatas.lt tinklo bankomatuose nemokamai galima išsiimti iki 800 eurų per mėnesį, o turint planą „Bazinis+“ – iki 1 500 eurų per mėnesį.
Jaunimo programos klientai gali nemokamai išsigryninti iki 600 eurų per mėnesį“, – dalijosi pašnekovas.
Tuo metu atsiskaitantys už prekes ar paslaugas prekybos tinklo „Šilas“ parduotuvėse, taip pat „Narvesen“ ir „Lietuvos spauda“ prekybos vietose nemokamai gali išsigryninti iki 100 eurų, o „Perlo“ terminaluose nemokamai galima išsiimti iki 500 eurų.
Kuris bankas taiko mažiausius mokesčius?
Viršijus „Artea“ plane nustatytą nemokamo išgryninimo limitą, taikomas 2 proc. mokestis nuo viršytos sumos, bet ne mažiau kaip 3 eurai.
Paprastai tariant, jei „Tradicinį“ planą turintis klientas per mėnesį išsigrynins 850 eurų, už 100 eurų limitą viršijančią sumą jam būtų apskaičiuotas 2 eurų mokestis, tačiau dėl minimalaus įkainio tektų sumokėti 3 eurus.
Tuo metu P. Lingė pažymi, kad viršijus planuose nurodytas sumas, taikomas kainyne numatytas mokestis – 1 proc. nuo jį viršijančios sumos, bet ne mažiau kaip 1 euras.
Paprastai tariant, jei „Bazinio“ plano klientas per mėnesį išsigrynins 900 eurų, už 100 eurų limitą viršijančią sumą teks sumokėti 1 proc. mokestį, t. y. 1 eurą.
Tuo metu jei planą „Bazinis+“ turintis klientas išsigrynins 1 700 eurų, už 200 eurų viršytą sumą teks sumokėti 2 eurus.
„Swedbank“ atstovas pažymėjo, kad didžioji dalis banko klientų naudojasi mūsų teikiamais paslaugų planais, kurie leidžia sutaupyti už nedidelę vieno mėnesio plano mokesčio sumą.
„Klientams, kurie reguliariai naudojasi banko paslaugomis ir kartais išsiima grynųjų pinigų, paslaugų planas dažniausiai yra patogesnis ir ekonomiškai naudingesnis pasirinkimas nei mokėti už kiekvieną atskirą operaciją“, – aiškino jis.
Tuo metu viršijus numatytas sumas SEB banke, už pinigų išgryninimą taikomas 2 proc. mokestis nuo jį viršijančios sumos (ne mažiau kaip 1 euras).
Paprastai tariant, jei SEB klientas turi planą „Minimalus“ ir per mėnesį išsigrynina 900 eurų, jis 100 eurų viršija nemokamą limitą. Tokiu atveju už viršytą sumą teks sumokėti 2 proc. mokestį, t. y. 2 eurus.
Jeigu „Kasdieninis+“ planą turintis klientas per mėnesį išsigrynins 1 200 eurų, jis 200 eurų viršys nemokamą limitą, todėl turės sumokėti 4 eurus.
Išgryninti pinigus leidžia ne tik bankomatuose
P. Lingė dalijosi, kad „Swedbank“ klientai išsigryninti pinigų gali daugiau kaip 400 „Swedbank“ ženklu pažymėtų bankomatų visoje Lietuvoje.
Tokiomis pačiomis sąlygomis grynuosius galima išsiimti ir Bankomatas.lt tinklo bankomatuose, kurių visoje šalyje yra apie 100. Jie dažniausiai įrengti mažesniuose miesteliuose bei gyvenvietėse.
Be to, grynųjų pinigų (iki 500 eurų) nemokamai galima išsiimti ir „Perlas“ terminaluose. Jų tinklas apima daugiau kaip 2 200 vietų visoje Lietuvoje, įskaitant mažas gyvenvietes ir kaimo parduotuves. Taip pat išsigryninti iki 100 eurų nemokamai galima „Narvesen“, „Lietuvos spaudos“ kioskuose bei „Šilas“ parduotuvių kasose.
Tuo metu SEB banko klientai vienodomis sąlygomis grynųjų pinigų gali pasiimti ne tik iš SEB ženklu pažymėtų bankomatų, bet ir iš bet kurio bankomatų tinklo Lietuvoje.
Be to, SEB banko klientai gali nemokamai grynųjų pinigų pasiimti „Maxima“, „Iki“, „Rimi“, „Senukai“ ir kitų mažesnių prekybos tinklų kasose (daugiau nei 1 000 prekybos vietų kasose).
„Pinigai, išsigryninti prekybos tinkluose, į pasirinkto paslaugų plano mėnesio grynųjų pinigų paėmimo limitą neįeina, tai reiškia žmogui nereikia mokėti už tokiu būdu gryninamus pinigus, ir jis nemokamai per mėnesį gali išsigryninti tokią sumą, kokią pageidauja“, – pridūrė G. Giržadas.