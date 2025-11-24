 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

TVF: augant skolai ir deficitui, Lietuva turi ieškoti tvarių pajamų šaltinių

2025-11-24 15:21 / šaltinis: BNS
2025-11-24 15:21

Lietuvos biudžeto deficitas ir skola kitąmet augs, todėl šalis turėtų ieškoti tvarių pajamų šaltinių, stiprinti daugiapakopę pensijų sistemą, nurodo misiją Lietuvoje baigęs Tarptautinis valiutos fondas (TVF).

Skola, pinigai, eurai, vokelyje, alga, atlyginimas, mokesčiai (123rf.com nuotr.)

Lietuvos biudžeto deficitas ir skola kitąmet augs, todėl šalis turėtų ieškoti tvarių pajamų šaltinių, stiprinti daugiapakopę pensijų sistemą, nurodo misiją Lietuvoje baigęs Tarptautinis valiutos fondas (TVF).

0

Anot fondo, 2026-aisiais Lietuvos fiskalinė padėtis prastės dėl poreikio didinti išlaidas krašto apsaugai, nepalankių demografinių tendencijų ir žaliojo kurso, todėl valstybei būtina išsami finansų strategija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iššūkiai pabrėžia būtinybę išsaugoti fiskalinį erdvę, veiksmingai mobilizuojant tvarius pajamų šaltinius ir didinant išlaidų efektyvumą, kad būtų išlaikytas skolos tvarumas. Atsižvelgiant į nepalankius demografinius pokyčius, itin svarbu stiprinti daugiapakopės pensijų sistemos finansinį ir socialinį stabilumą“, – pirmadienį išplatintame pranešime nurodo TVF.

„Išsami strategija, apimanti šiuos elementus, yra būtina siekiant užtikrinti ilgalaikį fiskalinį tvarumą“, – teigia fondas.

Po vizito TVF konstatavo, kad 2026 metais ekonomikos augimas turėtų spartėti dėl augsiančio privataus vartojimo, augsiančių atlyginimų bei ES lėšomis skatinamų investicijų, tačiau rizikų kils dėl silpnesnės nei tikėtasi eksporto paklausos, prekybos neapibrėžtumų.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus Finansų ministerijos pirmadienį išplatintame pranešime sakė, kad ekonomikos augimą skatintų finansų ir kapitalo sektoriaus plėtra. Anot jo, valstybė galėtų suteikti galimybę gyventojams investuoti į gynybą mažomis sumomis.

„Tai leistų pasiekti kelis tikslus: Vyriausybė galėtų lengviau ir pigiau pasiskolinti, gyventojai įdarbintų savo santaupas ir gautų garantuotą grąžą, būtų puoselėjama investavimo kultūra ir plečiami gynybos bei finansų sektoriai“, – teigė G. Šimkus.

TVF dar spalį prognozavo, kad kitąmet Lietuvos BVP augs 2,9 proc., šiemet – 2,7 procento.

Fondas mano, kad vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti 3,6 proc. (3,2 proc. – rugsėjį), kitąmet – 3,1 proc. (2,7 proc.).

„TVF prognozės patvirtina, kad Lietuvos ekonomika išlieka atspari išorės grėsmėms. Tačiau turime veikti atsakingai“, – ministerijos pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

TVF taip pat nustatė, kad Lietuvos bankų sektorius išlieka atsparus – kapitalo ir likvidumo rodikliai gerokai viršija reguliavime nustatytus reikalavimus, indėlių augimas stiprus, paskolų portfeliai plečiasi.

indeliai.lt

