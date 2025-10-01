Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

TVF: Lietuva turėtų įsileisti daugiau specialistų iš užsienio, įskaitant trečiąsias šalis

2025-10-01 08:11 / šaltinis: BNS
2025-10-01 08:11

Norint išvengti drastiško darbo jėgos mažėjimo Lietuva turėtų toliau skatinti aktyvią migracijos politiką pritraukiant trūkstamų specialistų iš užsienio, įskaitant ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojus iš trečiųjų šalių, mano Tarptautinis valiutos fondas (TVF).

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Fondo vertinimu, norint išlaikyti dabartinį darbo jėgos lygį – apie 1,8 mln. dirbti galinčių žmonių, į Lietuvos darbo rinką kasmet turėtų įsilieti apie 20 tūkst. asmenų – 0,7 proc. visų šalies gyventojų.

Jei darbo rinka pildytųsi vangiau, TVF prognozuoja darbingo amžiaus žmonių skaičiaus smukimą iki maždaug 1,6 –1,75 mln. žmonių 2034 metais.

„Migracijos politika toliau turėtų būti orientuota į migrantų integraciją kuo labiau skatinant produktyvumą bei leisti ne Europos Sąjungos šalių žemesnės kvalifikacijos darbuotojų migraciją, siekiant spręsti įgūdžių atotrūkio tam tikrose profesijose problemą“, – naujausioje Lietuvos ekonomikos apžvalgoje teigė TVF.

Pasak jo, šaliai reikia pritraukti užsienio specialistų į sektorius, kuriuose darbuotojų trūkumas yra didžiausias. TVF manymu, šalies darbo rinkoje fiksuojamas darbuotojų pasiūlos ir paklausos disbalansas.

„Didelis vietos darbo jėgos ir laisvų darbo vietų įgūdžių neatitikimas kelia rimtą grėsmę potencialiam (ekonomikos – BNS) augimui. Šios grėsmės iš dalies pavyktų išvengti esant pakankamiems migracijos srautams“, – nurodė fondas.

Jo vertinimu, palaikyti darbuotojų skaičių Lietuva galėtų sudarydama palankias sąlygas žmonėms migruoti į Lietuvą ir integruotis jos darbo rinkoje, mažindama įgūdžių atotrūkį tarp migrantų iš skirtingų šalių.

Pasak fondo, valdžia taip pat turėtų rūpintis, kad gerėtų gyventojų požiūriu į migrantus – informuoti apie potencialią jų naudą visuomenei.

Be to, pastaruoju metu Lietuvai pavyko sėkmingai integruoti migrantus į darbo rinką, valdžia patobulino teisės aktus, kad lengviau galėtų atvykti aukštos kvalifikacijos užsieniečiai.

TVF analizė parodė, kad imigracija gali sumažinti neigiamą senstančios visuomenės poveikį ekonomikai.

Vis tik fondas pastebėjo, kad Lietuva susiduria su „smarkiu demografiniu spaudimu“, skatinamu žemo gimstamumo ir ilgus metus trukusios neigiamos migracijos – 1998–2019 metais darbingo amžiaus žmonių sumažėjo nuo 2,34 mln. iki 1,81 mln., nors 2024-aisiais ir ūgtelėjo iki 1,89 milijono.

„Atsinaujinusi neigiama grynoji migracija artimiausiais dešimtmečiais tik spartės, o darbingo amžiaus žmonių populiacija toliau menks“, – konstatavo TVF.

Praėjusią savaitę patvirtintoje naujosios Vyriausybės programoje numatyta užtikrinti „racionalią ir gerai kontroliuojamą“ migracijos politiką – formuoti ilgalaikę darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo politiką, pirmenybę teikiant aukštos kvalifikacijos trūkstamų profesijų specialistams, taip pat siekti, kad į šalį grįžtų daugiau išeivių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

