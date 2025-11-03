 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija siūlo į Giraitės ginkluotės gamyklos kapitalą investuoti dar 25 mln. eurų

2025-11-03 14:59 / šaltinis: BNS
2025-11-03 14:59

Finansų ministerija siūlo vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos įstatinį kapitalą padidinti daugiau nei 25 mln. eurų iki 47,5 mln. eurų.

Finansų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Tai numatantis nutarimo projektas artimiausiu metu bus teikiamas Vyriausybei, pranešė ministerija.

0

Tai numatantis nutarimo projektas artimiausiu metu bus teikiamas Vyriausybei, pranešė ministerija.

„Papildoma 25 mln. eurų investicija į Giraitės ginkluotės gamyklą leis išlaikyti aukštą gamybos ir pardavimų tempą, pasiekti geresnių finansinių rezultatų ir generuoti didesnę grąžą valstybei“, – pranešime sakė ministras Kristupas Vaitiekūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

25,2 mln. eurų siūloma skirti iš gamyklos akcininkės Finansų ministerijos asignavimų. Pernai rudenį ministerija į įmonę investavo 11,16 mln. eurų.  

Šiemet bendrovė tęsė investavimą į gamybos plėtrą įsigydama dar vieną liniją, kuri dukart padidins pajėgumus. Tuo pat metu tobulinami technologiniai procesai, plečiama eksporto geografija ir bendradarbiaujama su partneriais JAV bei Norvegijoje dėl karinės amunicijos projektų įgyvendinimo. 

Be to, ministerija parengė gynybos pramonės holdingo koncepciją – holdingas ateityje apjungs valstybės valdomas įmones,  veikiančias gynybos ir saugumo sektoriuje.

Kaip rašė BNS, pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį Giraitės ginkluotės gamyklai priklauso 1 proc. „Rheinmetall“ šaudmenų gamyklos netoli Baisogalos projektą įgyvendinančios bendros Vokietijos koncerno ir Lietuvos įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų. „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc. įmonės akcijų.

Planuojama, kad Giraitės gamykla ateityje išpirks „Epso-G Invest“ dalį bendroje įmonėje.

Be to, skelbta, kad amerikiečių gynybos pramonės milžinė „Northrop Grumman“ drauge su Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO Giraitės ginkluotės gamykloje ketina gaminti vidutinio kalibro šaudmenis.

