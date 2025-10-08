Tęsiantis antro jūros vėjo parko konkursui, investuotojams baigėsi terminas teikti paraiškas

Anksčiau šis terminas buvo numatytas mėnesiu anksčiau, tačiau Vyriausybės sprendimu pratęstas, konkurso procedūros startavo birželio 9 d.
Vėjo parko rangovo konkursą planuojama užbaigti iki metų pabaigos, kol galioja su Europos Komisija (EK) suderinta valstybės parama – laimėtoją tikimasi paskelbti gruodžio antroje pusėje.
2023-aisiais Komisija patvirtino 193 mln. eurų vertės schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti. Ši pagalba bus teikiama 15 metų kaip kintamoji priemoka, skaičiuojama lyginant rangovo pasiūlyme nustatytą referencinę kainą ir elektros kainą rinkoje.
Laimėtoją turės tikrinti ir vyriausybinė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.
Konkurso dalyvio nuosavo kapitalo dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. (mažiausiai 625,2 mln. eurų) visos sumos, reikalingos parko elektrinių įrengimui ir prijungimui prie tinklų – ji siekia virš 3,1 mlrd. eurų.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) yra patvirtinusi žemiausią ir aukščiausią sandorio kainą – parke pagaminta elektra turės būti parduodama po 75,45–125,74 euro už megavatvalandę (MWh).
Šis vėjo parkas bus vystomas maždaug 136 kvadratinių kilometrų teritorijoje ir nuo kranto bus nutolęs apie 30 kilometrų.
Konkurso laimėtojas bus renkamas pagal naudingiausią pasiūlymą – mažiausią pageidaujamą metinę potencialaus valstybės skatinimo apimtį arba, į jį nepretenduojant, pagal didžiausią vystymo mokestį, kurį laimėtojas įsipareigoja sumokėti valstybei.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas interviu Eltai yra sakęs, kad susidomėjimą dalyvauti konkurse yra išreiškę keli potencialūs dalyviai.
Pagal atnaujintas aukciono sąlygas, konkursas įvykti gali tik tuo atveju, jeigu jame bus mažiausiai du dalyviai – tai pavasario sesijoje patvirtino Seimas.
Projektas bus iš dalies kompensuojamas jo rangovo pelno mokesčiu už elektros pardavimą, o į vartotojų mokamą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą kaštai bus įskaičiuojami tik nuo tada, kai parkas pradės veiklą.
Planuojama, kad tai įvyks 2033 m.
Lietuva iš viso planuoja turėti du 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus – pirmasis yra skirtas didiesiems pramonės, žaliojo vandenilio projektams, antrasis – užtikrinti mažesnes elektros kainas gyventojams.
Pirmojo vėjo parko vystytojo konkursą 2023 m. laimėjo valstybės energetikos grupės „Ignitis“ įmonė „Ignitis Renewables“ su tarptautine partnere „Ocean Winds“.
Grupė teigė svarstanti galimybę dalyvauti ir antrojo vėjo parko konkurse, apie tokius svarstymus yra paskelbęs ir Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“.