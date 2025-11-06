Sysas siūlo naują LRT finansavimo modelį: štai koks jis

Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto pajamų iš GPM ir 1,3 proc. akcizo pajamų.
„Siūlome padaryti 2026 metus pereinamąjį laikotarpį, po 1 proc. GPM ir akcizo, o nuo 2027 m. GPM dalį mažinti iki 0,9 proc., nes GPM augimas išlieka kiekvienais metais, augimas galėtų būti iki 10 mln. eurų. Yra pasiūlyta, taryba pamatė, jie prašė nekeisti formulės, kad liktų GPM ir akcizas. Jie supranta, kokioje situacijoje yra valstybė, kiek, kam reikia pinigų, tai didelių pretenzijų neišsakė“, – Eltai teigė A. Sysas.
„Kitą trečiadienį mes šį klausimą svarstysime komiteto posėdyje. (…) Negarantuoju, kad nebus siūlymų sumažinti dar daugiau, nes tokias kalbas Seime girdžiu“, – akcentavo jis.
Visgi, pats BFK pirmininkas pabrėžė, jog derantis dėl naujos formulės ieškoma būdų, kaip nesumažinti dabartinio LRT finansavimo.
„Visą laiką ta tema dirbama. Po audito pirmadienį buvau susitikęs su LRT tarybos nariais. Parodžiau, nes jie prašė iš anksto (...) Susirinkome duomenis iš Finansų ministerijos, kaip būtų, jei paliktume tą pačią formulę – augimas būtų labai ženklus, beveik 8 ar 9 mln. eurų papildomai“, – dėstė A. Sysas.
„Kai visiems reikia taupyti, o kažkam taip augti žinant striuką situaciją su biudžetu – tai aišku, ieškojome būdų, kad nemažėtų finansavimas, bet ir kad neaugtų tokiais tempais. Buvo pasiūlytos kelios formulės“, – pabrėžė jis.
Savo ruožtu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė anksčiau yra teigusi, kad LRT finansavimo įstatymo pakeitimai yra „labai skuboti“, nes numatyti jau nuo kitų metų.
LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams numatyti daugiau nei 88 mln.
Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.
Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.