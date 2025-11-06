 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sysas siūlo naują LRT finansavimo modelį: štai koks jis

2025-11-06 08:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 08:02

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas siūlo naują LRT finansavimo modelį. Pagal jį kitais metais visuomeninio transliuotojo biudžetui būtų skiriama 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir tokia pat dalis – surenkamo akcizo. Tuo metu nuo 2027 m. LRT skiriama GPM dalis sumažėtų iki 0,9 proc.

Algirdas Sysas (Lukas Balandis/BNS)

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas siūlo naują LRT finansavimo modelį. Pagal jį kitais metais visuomeninio transliuotojo biudžetui būtų skiriama 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir tokia pat dalis – surenkamo akcizo. Tuo metu nuo 2027 m. LRT skiriama GPM dalis sumažėtų iki 0,9 proc.

REKLAMA
1

Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto pajamų iš GPM ir 1,3 proc. akcizo pajamų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Siūlome padaryti 2026 metus pereinamąjį laikotarpį, po 1 proc. GPM ir akcizo, o nuo 2027 m. GPM dalį mažinti iki 0,9 proc., nes GPM augimas išlieka kiekvienais metais, augimas galėtų būti iki 10 mln. eurų. Yra pasiūlyta, taryba pamatė, jie prašė nekeisti formulės, kad liktų GPM ir akcizas. Jie supranta, kokioje situacijoje yra valstybė, kiek, kam reikia pinigų, tai didelių pretenzijų neišsakė“, – Eltai teigė A. Sysas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kitą trečiadienį mes šį klausimą svarstysime komiteto posėdyje. (…) Negarantuoju, kad nebus siūlymų sumažinti dar daugiau, nes tokias kalbas Seime girdžiu“, – akcentavo jis. 

REKLAMA

Visgi, pats BFK pirmininkas pabrėžė, jog derantis dėl naujos formulės ieškoma būdų, kaip nesumažinti dabartinio LRT finansavimo. 

„Visą laiką ta tema dirbama. Po audito pirmadienį buvau susitikęs su LRT tarybos nariais. Parodžiau, nes jie prašė iš anksto (...) Susirinkome duomenis iš Finansų ministerijos, kaip būtų, jei paliktume tą pačią formulę – augimas būtų labai ženklus, beveik 8 ar 9 mln. eurų papildomai“, – dėstė A. Sysas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai visiems reikia taupyti, o kažkam taip augti žinant striuką situaciją su biudžetu – tai aišku, ieškojome būdų, kad nemažėtų finansavimas, bet ir kad neaugtų tokiais tempais. Buvo pasiūlytos kelios formulės“, – pabrėžė jis. 

Savo ruožtu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė anksčiau yra teigusi, kad LRT finansavimo įstatymo pakeitimai yra „labai skuboti“, nes numatyti jau nuo kitų metų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams numatyti daugiau nei 88 mln. 

Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.

Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų