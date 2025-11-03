 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LRT vadovė: sutinkame su finansavimo mažinimu, bet LRT taip pat yra šalies gynybos dalis

2025-11-03 12:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 12:58

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė sako, kad visuomeninis transliuotojas neprieštarauja siūlymui mažinti kitąmet neproporcingai augantį LRT finansavimą. Visgi, anot jos, politikai turėtų įvertinti, jog nacionalinis transliuotojas taip pat yra svarbi šalies gynybos dalis, todėl bet koks biudžeto mažinimas turės neigiamą poveikį LRT misijai.

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pristato ataskaitą Andrius Ufartas/ELTA

Pagal esamą įstatymą, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų. 

Siūlymai keisti LRT finansavimo modelį Seime registruoti dar praėjusios kadencijos metu, politikai iniciatyvas ketino svarstyti kartu su Valstybės gynybos fondo projektais – jais nuo šių metų nuspręsta padidinti akcizų mokesčius ir papildomas pajamas skirti gynybai.

„Suprantame, kadangi akcizų mokestis yra didinamas dėl gynybos, tai LRT į tą augimą nenori ir neturi pretenduoti. Kita vertus, mes suprantame, kad LRT irgi yra gynybos dalis, tą svarbu suvokti, kad mums irgi reikia rengtis tai dienai X, kad mūsų operacijos nesustotų, kaip įstatymas reikalauja. Tai irgi kainuoja ir į tai jau yra nemažai investuota“, – žurnalistams Seime pirmadienį sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

„Mes manome, kad LRT veiklai nekenktų, jeigu akcizai būtų mažinami nuo 1,3 iki 1,2 proc.“ – pridūrė ji.

Pasak M. Garbačiauskaitės-Budrienės, bet koks LRT biudžeto mažinimas turės poveikį organizacijai siekiant tinkamai vykdyti savo misiją.

„Mums labai svarbu, kad būtų išlaikytas pats tas finansavimo modelis – kad jis leistų LRT išlikti autonomiškai ir nepriklausomai kasmet nuo politikų valios“, – pažymėjo M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

LRT skaičiavimu, lyginant su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis, pagal finansavimo Lietuvos nacionaliniam transliuotojui apimtis Lietuva rikiuojasi trečioje vietoje nuo pabaigos.

Anot LRT vadovės, šiuo metu Seime svarstomi LRT finansavimo įstatymo pakeitimai yra „labai skuboti“, nes numatyti jau nuo kitų metų, nors, pavyzdžiui, televizijos veikla yra inertiška, kai kurių programų pirkimą reikia planuoti iš anksto.

„Tas nuo 2026 metų įgyvendinimas yra pernelyg skubotas“, – aiškino M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

Asignavimų dydis neturi būti mažesnis už 2019-aisiais skirtus biudžeto asignavimus.

Planuojama, kad 2026 metais LRT biudžetas sudarys 88,2 mln. eurų (8,6 mln. eurų daugiau nei šiemet), 2027 metais – 98,1 mln. eurų, o 2028 metais – 108,1 mln. eurų.

Skleisti mela ir propaganda
Skleisti mela ir propaganda
2025-11-03 13:04
tai yra gynybos dalis?
Atsakyti
.
.
2025-11-03 13:06
Jūsų pagrindinė funkcija- tai kaip tvarto propagandos ruporas ir tvarto oponentų persekiojimas. Apie kokią šalies gynybą tą lerva kalba?
Atsakyti
Neapsimesk
Neapsimesk
2025-11-03 13:10
Konservų gynyba su šalies gynyba turi mažai ką bendro. Greičiau atvirkščiai.
Atsakyti
