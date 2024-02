„Swedbank“ žinia klientams: nenustebkite, jei kortele neatsiskaitysite

Apie galimus trikdžius „Svedbank“ klientus įspėja oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Galimi paslaugų sutrikimai

„Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį (vasario 22 d.) „Swedbank“ planuoja vykdyti reguliarų IT sistemų atnaujinimą. Dėl atnaujinimo darbų gali trumpam sutrikti kai kurios banko teikiamos paslaugos.

Duomenų bazių atnaujinimo metu „Swedbank“ išduotos mokėjimo kortelės gali būti aptarnaujamos su trumpalaikiais trikdžiais nuo 00:00 iki 4:30 val.“ – praneša bankas.

Jis taip pat įspėja, kad interneto bankas ir privatiems, ir verslo klientams duomenų bazių atnaujinimo metu tarp 00:00 ir 4:30 val. gali veikti su trikdžiais.

Atnaujinimo darbų metu klientai bus nukreipiami į informacinį puslapį apie atliekamus darbus.

„Atsiprašome klientų už galimus nepatogumus“, – rašo bankas.

2023 metais „Swedbank“ Lietuvoje bendrosios pajamos siekė 762 mln. eurų, grynosios palūkanų pajamos siekė 609 mln. eurų, grynosios komisinių pajamos – 122 mln. eurų.

Pernai „Swedbank“ Lietuvoje uždirbo 361 mln. eurų grynojo pelno – 2,5 karto daugiau nei 2022 m., kai banko pelnas sudarė 143 mln. eurų.

Uždarinėja klientų aptarnavimo skyrius

Pernai ir ankstesniais metais „Swedbank“ uždarė kelis klientų aptarnavimo skyrius kai kuriuose šalies regionuose.

Šiais metais, tikėtina, jų dar bus uždaryti keli.

Neseniai atsakydama į tv3.lt klausimus apie skyrių uždarymą Šakiuose ir kitame rajono centre „Swedbank“ Lietuvoje atstovė ryšiams su visuomene Daiva Taučkėlaitė atsiuntė tokį komentarą:

„Mūsų padalinių tinklas išlieka vienas didžiausių, šiuo metu turime 43 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. Planuodami padalinių tinklo pokyčius turime atsižvelgti ir į besikeičiančius klientų poreikius bei vizitų banko skyriuose skaičių.

Pvz., pastebime, kad klientai vis labiau atranda išmaniosios programėlės privalumus – praėjusių metų pabaigoje jos vartotojų skaičius Lietuvoje pasiekė 1 mln., o prisijungimų skaičius augo 1/5. Be to, absoliučią daugumą paslaugų, net ir sudėtingesnių, klientai gali pasiekti per mūsų el. kanalus. Bet kokiu atveju, klientų aptarnavimo pokyčiai regionuose yra jautri tema, todėl juos atliekame iš anksto informuodami, tardamiesi su vietos bendruomene ir ieškodami abiem pusėms priimtinų sprendimų.“