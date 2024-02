„Swedbank“ toliau uždarinėja bankų skyrius – gyventojams teks važiuoti toliau

Dėl to patys klientai turės išleisti daugiau pinigų ir laiko būtinoms kelionėms, prireikus banko paslaugas gauti gyvai.

Uždaro jau ne pirmą skyrių

Į naujienų portalą tv3.lt kreipęsis skaitytojas Tomas prašė neatskleisti jo vardo ir pavardės.

Vyras pasakojo iš patikimų šaltinių sužinojęs, kad vienas didžiausių šalies bankų „Swedbank“ artimiausiu metu planuoja uždaryti klientų aptarnavimo skyrių Šakiuose ir dar viename neįvardytame rajono centre.

„Swedbank“ nepaneigė ir nepatvirtino, kad uždarys skyrių Šakiuose ir kitame rajono centre.

Jeigu tai bus padaryta, prireikus gyvo susitikimo su banko darbuotojais, šakiškiai turės važiuoti maždaug po 26 km pirmyn ir atgal į Jurbarką. Jeigu būtų uždarytas skyrius ir šiame mieste, tuomet tektų keliauti po 62 km pirmyn ir tiek pat atgal į Kauną.

Beje, pernai tv3.lt redakciją pasiekusi neoficiali informacija apie uždaromą „Swedbank“ skyrių Prienuose visiškai pasitvirtino.

Nuo gruodžio mėnesio šiame mieste banko skyriaus nebeliko ir, prireikus, dabar prieniškiai turi važinėti po 35 km pirmyn ir atgal į artimiausią skyrių Kaune arba Alytuje.

Uždirba rekordinį pelną, bet skyrius uždaro

Klientų aptarnavimo skyrių uždarymą bankas aiškina tuo, kad vis daugiau gyventojų naudojasi išmaniosiomis programėlėmis.

Vis dėlto toli gražu ne visi, ypač vyresni, gyventojai naudojasi išmaniais telefonais. Be to, kai kurias banko paslaugas (pvz., mirusio asmens sąskaitos uždarymo) įmanoma gauti tik skyriuje apsilankius gyvai.

Atsakydama į tv3.lt klausimus apie skyrių uždarymą Šakiuose ir kitame rajono centre „Swedbank“ Lietuvoje atstovė ryšiams su visuomene Daiva Taučkėlaitė atsiuntė tokį komentarą:

„Mūsų padalinių tinklas išlieka vienas didžiausių, šiuo metu turime 43 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. Planuodami padalinių tinklo pokyčius turime atsižvelgti ir į besikeičiančius klientų poreikius bei vizitų banko skyriuose skaičių.

Pvz., pastebime, kad klientai vis labiau atranda išmaniosios programėlės privalumus – praėjusių metų pabaigoje jos vartotojų skaičius Lietuvoje pasiekė 1 mln., o prisijungimų skaičius augo 1/5. Be to, absoliučią daugumą paslaugų, net ir sudėtingesnių, klientai gali pasiekti per mūsų el. kanalus. Bet kokiu atveju, klientų aptarnavimo pokyčiai regionuose yra jautri tema, todėl juos atliekame iš anksto informuodami, tardamiesi su vietos bendruomene ir ieškodami abiem pusėms priimtinų sprendimų.“

D. Taučkėlaitė neatsakė, kiek klientų aptarnavimo skyrių jos atstovaujamas bankas uždarys šiais metais.

2023 metais „Swedbank“ Lietuvoje bendrosios pajamos siekė 762 mln. eurų, grynosios palūkanų pajamos siekė 609 mln. eurų, grynosios komisinių pajamos – 122 mln. eurų.

Pernai „Swedbank“ Lietuvoje uždirbo 361 mln. eurų grynojo pelno – 2,5 karto daugiau nei 2022 m., kai banko pelnas sudarė 143 mln. eurų.