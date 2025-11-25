„Swedbank“ skolina 14 mln. eurų „Cgates“ plėtrai

„Šis finansavimas leis klientui ne tik sėkmingai įgyvendinti strateginį įsigijimą, bet ir sustiprinti pozicijas šalies telekomunikacijų rinkoje, įžengiant į 11 naujų regionų, kuriuose iki šiol „Cgates“ paslaugos nebuvo teikiamos“, – pranešime teigė „Swedbank“ Nekilnojamojo turto ir energetikos klientų skyriaus vadovas Martynas Trimonis.
„Pagaliau pavyko įgyvendinti vakarų Lietuvos plėtros etapą“, – pranešime teigė „Cgates“ vadovas Tomas Burovas.
Pasak pranešimo, bendras banko finansavimas „Cgates“ padidėjo iki 53 mln. eurų.
Kaip rugpjūtį rašė BNS, Konkurencijos taryba leido „Cgates“ įgyti dalį konkurentės – „Splius“ verslo – viesolaidinio interneto, išmaniosios televizijos bei fiksuotojo ryšio paslaugas Klaipėdos, Gargždų, Kretingos, Šilutės, Radviliškio, Kuršėnų, Joniškio, Kelmės, Pasvalio, Naujosios Akmenės bei Pakruojo regionuose.
Sandorio suma nebuvo skelbiama.
„Cgates“ įsigis 100 proc. naujai steigiamos įmonės, į kurią bus perkelta „Splius“ verslo dalis. Anksčiau bendrovė siekė įsigyti visą įmonę, tačiau negavo tarybos pritarimo.