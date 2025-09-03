Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sutriko „Swedbank“ veikla

2025-09-03 18:43 / šaltinis: BNS
2025-09-03 18:43

Trečiadienį sutriko „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslaugos.  

Bankinis pavedimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Trečiadienį sutriko „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslaugos.  

REKLAMA
0

Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti prie interneto banko, atsiskaityti, patvirtino „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.

„Šuo metu pastebimi banko sistemų sutrikimai, kurie gali turėti įtakos banko paslaugų teikimui klientams“, – BNS nurodė G. Verčinskas.

„Su nesklandumais klientai gali susidurti jungdamiesi prie skaitmeninių banko kanalų, atsiskaitydami kortelėmis“, – pridūrė jis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų