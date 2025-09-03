Sutriko „Swedbank“ veikla

Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti prie interneto banko, atsiskaityti, patvirtino „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.
„Šuo metu pastebimi banko sistemų sutrikimai, kurie gali turėti įtakos banko paslaugų teikimui klientams“, – BNS nurodė G. Verčinskas.
„Su nesklandumais klientai gali susidurti jungdamiesi prie skaitmeninių banko kanalų, atsiskaitydami kortelėmis“, – pridūrė jis.
