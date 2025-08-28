Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Swedbank“ iš banko „Barclays“ perpirks bendrovės „Entercard“ akcijas

2025-08-28 12:19 / šaltinis: BNS
2025-08-28 12:19

Šiaurės ir Baltijos šalyse veikianti bankų grupė „Swedbank“ ketvirtadienį paskelbė susitarusi su Didžiosios Britanijos banku „Barclays“ įsigyti pastarajam priklausantį kredito kortelių emitentės „Entercard“ akcijų paketą.

„Swedbank“ skolina 4,8 mln. eurų „Eften“ būsto projektui Kaune

Šiaurės ir Baltijos šalyse veikianti bankų grupė „Swedbank“ ketvirtadienį paskelbė susitarusi su Didžiosios Britanijos banku „Barclays“ įsigyti pastarajam priklausantį kredito kortelių emitentės „Entercard“ akcijų paketą.

0

Įvykdžius šį sandorį, „Entercard“ taps visiškai kontroliuojama banko „Swedbank“ patronuojamąja įmone.

Pirkimo kaina apskaičiuota pagal sumą, atitinkančią 50 proc. bendrovės „Entercard“ nuosavo kapitalo įsigijimo metu. Pirmąjį 2025 m. ketvirtį visas bendrovės nuosavas kapitalas sudarė apie 5,2 mlrd. Švedijos kronų (547 mln. JAV dolerių).

„Swedbank“ teigimu, tikimasi, kad užbaigus įsigijimą jo bendro pirmo lygio nuosavo kapitalo rodiklis sumažės maždaug 30 bazinių punktų. Be to, bankas pažymėjo, kad šis žingsnis atitinka verslo planą 15/27.

Bankai „Swedbank“ ir „Barclays“ bendrovę „Entercard“ bendrai valdo nuo 2025 m. Bendrovė turi 450 darbuotojų, turi 1,5 milijono klientų ir toliau veiks su savo prekių ženklu.

Trečiadienį baigiantis prekybai Stokholmo vertybinių popierių biržoje banko „Swedbank“ akcijų kaina buvo sumažėjusi 1,65 proc. ir sudarė 268,30 kronos.

