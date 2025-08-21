Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sutriko „Swedbank“ elektroninės paslaugos

atnaujinta 13:46 val.
2025-08-21 13:38 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-21 13:38

Ketvirtadienį sutriko „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslaugos.

„Swedbank“ (nuotr. Elta)

Ketvirtadienį sutriko „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslaugos.

REKLAMA
0

Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti interneto banko ar mobiliosios programėlės portalui patvirtino „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.

„Banko klientai keliolika minučių galėjo susidurti su trumpalaikiais nesklandumais bandant prisijungti prie interneto banko ir išmaniosios programėlės. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu trikdžiai pašalinti ir visos banko sistemos veikia kaip įprastai“, – sakė G. Verčinskas.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau banko atstovas komentavo, kad yra dedamos pastangos, siekiant pašalinti kilusius sutrikimus. 

Bankas trečiadienį pranešė, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį bus vykdomas IT sistemų atnaujinimas. Kaip jis skelbė, dėl atnaujinimo darbų banko paslaugų trikdžiai buvo numatomi nuo 0.00 iki 4.30 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų