Sutriko „Swedbank“ elektroninės paslaugos

Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti interneto banko ar mobiliosios programėlės portalui patvirtino „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.
„Banko klientai keliolika minučių galėjo susidurti su trumpalaikiais nesklandumais bandant prisijungti prie interneto banko ir išmaniosios programėlės.
Šiuo metu trikdžiai pašalinti ir visos banko sistemos veikia kaip įprastai“, – sakė G. Verčinskas.
Kiek anksčiau banko atstovas komentavo, kad yra dedamos pastangos, siekiant pašalinti kilusius sutrikimus.
Bankas trečiadienį pranešė, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį bus vykdomas IT sistemų atnaujinimas. Kaip jis skelbė, dėl atnaujinimo darbų banko paslaugų trikdžiai buvo numatomi nuo 0.00 iki 4.30 val.
