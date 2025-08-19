Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vienuoliktąja emisija gynybos obligacijų išplatinta už beveik 22 mln. eurų

2025-08-19 14:26 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 14:26

Gyventojai, verslas ir kitos organizacijos vienuoliktosios emisijos platinimo metu, sudarius 1041 sandorį,  įsigijo gynybos obligacijų už 21,9 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)

0

Ministerijos duomenimis, per vienuolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 110 mln. eurų. 

Vienuoliktoji gynybos obligacijų emisija buvo platinta rugpjūčio 4–18 dienomis. Jos išpirkimas, už kurį bus mokama 2 proc. metinių palūkanų, numatomas 2026 metų rugpjūčio 19 dieną.

Minėtu laikotarpiu „Swedbank“ sudaryta 670 sutarčių įsigyti gynybos obligacijų už 12 mln. eurų, SEB sudaryta 371 sutartis už 9,9 mln. eurų.

Dvyliktąją emisiją ketinama platinama šių metų rugsėjo 1–15 d., o išpirkti – 2026 m. rugsėjo 16 d.

