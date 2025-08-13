„Swedbank“ skolina 51 mln. eurų „Vilnius Outlet“

„Vakarinė sostinės dalis auga itin sparčiai. Joje intensyviai vystomi gyvenamieji projektai, biurai, ugdymo įstaigos bei įvairios prekybos ir paslaugų vietos“, – pranešime sakė „Swedbank“ Verslo klientų tarnybos vadovas Ignas Mačeika.
Anot „Ogmios grupės“ vadovo Sigito Stasevičiaus, paskola atveria galimybes tolesnei „Vilnius Outlet“ veiklai ir plėtrai.
„Ogmios grupei“ bankas yra suteikęs 38 mln. eurų finansavimą prekybos, pramogų ir laisvalaikio centrui „Ogmios miestas“.
„Vilnius Outlet“ veikia apie 130 parduotuvių, 30 kavinių ir restoranų, sporto klubas, kino teatras bei kitos pramogos.
