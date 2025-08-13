Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Swedbank“ skolina 51 mln. eurų „Vilnius Outlet“

2025-08-13 09:39 / šaltinis: BNS
2025-08-13 09:39

Bankas „Swedbank" suteikė 51 mln. eurų paskolą prekybos centrui sostinėje „Vilnius Outlet" – lėšos skirtos tolesnei jo plėtrai bei jį valdančios „Ogmios grupės" bendrovės „Trečioji kregždė" įsipareigojimų refinansavimui, pranešė bankas.

Swedbank (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Bankas „Swedbank“ suteikė 51 mln. eurų paskolą prekybos centrui sostinėje „Vilnius Outlet“ – lėšos skirtos tolesnei jo plėtrai bei jį valdančios „Ogmios grupės“ bendrovės „Trečioji kregždė“ įsipareigojimų refinansavimui, pranešė bankas.

0

„Vakarinė sostinės dalis auga itin sparčiai. Joje intensyviai vystomi gyvenamieji projektai, biurai, ugdymo įstaigos bei įvairios prekybos ir paslaugų vietos“, – pranešime sakė „Swedbank“ Verslo klientų tarnybos vadovas Ignas Mačeika. 

Anot „Ogmios grupės“ vadovo Sigito Stasevičiaus, paskola atveria galimybes tolesnei „Vilnius Outlet“ veiklai ir plėtrai.

„Ogmios grupei“ bankas yra suteikęs 38 mln. eurų finansavimą prekybos, pramogų ir laisvalaikio centrui „Ogmios miestas“.

„Vilnius Outlet“ veikia apie 130 parduotuvių, 30 kavinių ir restoranų, sporto klubas, kino teatras bei kitos pramogos.

