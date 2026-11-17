„Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ paaiškino, kokiais atvejais darbo metai ir pensijų stažas gali nesutapti bei kas padeda išvengti nemalonių staigmenų.
Kodėl dirbant visus metus galima sukaupti mažiau stažo?
Pensijų stažas skaičiuojamas pagal įmokas „Sodrai“. Svarbu, nuo kokio atlyginimo jos buvo mokamos.
„Žmogus 12 mėnesių ėjo į darbą, dirbo visus metus, bet įmokų sumokėta nuo pusės minimalaus atlyginimo. Tokiu atveju susikaupia tik pusė metų stažo“, – pasakojo M. Kozič.
Nuo 2018 metų daugelį mažiau nei minimalią algą uždirbančių darbuotojų saugo vadinamosios įmokų grindys. Tačiau ši taisyklė taikoma ne visiems.
Dirbant pusę etato galima sukaupti ir visus metus pensijų stažo.
„Tai yra, net jeigu žmogus ant popieriaus uždirba mažiau nei minimali alga ir dirba tik pas vieną darbdavį, jis vis tiek privalo sumokėti įmokas nuo minimalios algos. Tai yra, būtinai turi sumokėti tiek, kad žmogus dirbdamas visus metus, visus stažo ir įgytų“, – įspėjo pašnekovė.
Trūkstamą įmokų dalį darbdavys sumoka savo lėšomis. Darbuotojo atlyginimas dėl to nepadidėja.
Tačiau įmokų grindys turi išimčių. Pavyzdžiui, jos netaikomos senatvės pensiją gaunantiems darbuotojams arba dirbantiems ir pas kitą darbdavį. Dirbant keliose darbovietėse vertinamos bendros pajamos, nuo kurių mokamos įmokos.
Kaip atlyginimas vokelyje atsiliepia pensijai?
Pasak M. Kozič, dalis žmonių pajamas slėpė sąmoningai. Kitiems darbdavys siūlė rinktis – sutikti dalį algos gauti vokelyje arba atsisveikinti su darbu.
„Turbūt dažniausiai pasitaikantys pavyzdžiai būtent tokie ir būna, kad žmonės tiesiog ne visas savo pajamas nurodo oficialiai ir ne nuo visų savo pajamų sumoka įmokas, ir tai vėliau atsispindi išmokų dydyje“, – sakė ji.
Jei žmogus anksčiau dalį algos gaudavo vokelyje, jis gali būti sukaupęs mažiau stažo. Tačiau net ir turint visus metus stažo tokie mokėjimai gali sumažinti būsimą pensiją.
Pensijos dydžiui svarbus ne tik stažas, bet ir sukaupti pensijos taškai.
Pavyzdžiui, du žmonės gauna tokį pat atlyginimą ir abu sukaupia visus metus stažo. Tačiau vienam visa alga mokama oficialiai, kitam – dalis vokelyje. Antrasis gali sukaupti mažiau taškų ir dėl to ateityje gauti mažesnę pensiją.
Pašnekovė prisiminė ir pokalbius su žmonėmis, kuriems šių sprendimų pasekmės paaiškėjo sulaukus pensijos.
„Tai yra, kuo daugiau įmokų, tuo daugiau išmokų ir tuo didesnė pensija. Todėl svarbu rūpintis, kad visos mūsų įmokos būtų mokėtos legaliai, kad visos pajamos būtų deklaruojamos“, – pabrėžė M. Kozič.
Kiek pajamų reikia vieniems pensijų stažo metams?
2026 metais minimali mėnesinė alga (MMA) siekia 1 153 eurus prieš mokesčius.
„Per metus turi būti sumokėta įmokų nuo bent 12 minimalaus atlyginimo dydžio sumos“, – įvardijo specialistė.
Vadinasi, įmokos per metus turi būti apskaičiuotos bent nuo 13 836 eurų. Šių 13 836 eurų nereikia sumokėti „Sodrai“. Tai suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos.
„Nepriklauso nuo to, ar žmogus tokio dydžio atlyginimą, 1 153 eurus, gavo kiekvieną mėnesį per 12 mėnesių ar, tarkime, vieną mėnesį nieko negavo, o kitą mėnesį gavo, na, tą dvigubą algą“, – patikslino M. Kozič.
Reikiama suma gali susidaryti ir per trumpesnį darbo laiką. Per vienus kalendorinius metus galima sukaupti daugiausia vienus stažo metus.
Pensijų stažas gali kauptis ir nedirbant. „Sodra“ nurodo, kad į jį įskaitomi ir laikotarpiai, kai žmogus gauna ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ar nedarbo socialinio draudimo išmokas.
Tačiau vien privalomasis sveikatos draudimas (PSD) pensijų stažo nesuteikia. Valstybės lėšomis sveikatos draudimu apdraustas studentas pensijų stažą gali kaupti, pavyzdžiui, dirbdamas.
Kur pasitikrinti pensijų stažą ir ką daryti, jei jo trūksta?
Prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui skiltyje „Mano suvestinės“ reikia pasirinkti „Nauja suvestinė“ ir susiformuoti suvestinę „REP.51 Detali informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“.
Joje verta patikrinti, ar nurodyti visi žinomi darbo laikotarpiai ir kiek stažo už juos įskaityta. Jei duomenys kelia klausimų, pasikonsultuokite su „Sodros“ specialistais.
„Sodra“ duomenis apie kiekvieno žmogaus darbovietes, dirbtą laiką ir atlyginimą kaupia nuo 1994 metų. Iki tol darbo laikotarpiai buvo fiksuojami darbo knygelėse, todėl apie ankstesnį darbą gali tekti pateikti dokumentus.
„Ir jeigu žmogus turi savo darbo knygelę, tai gali bet kuriuo momentu, net ir nelaukdamas pensijos apsilankyti „Sodros“ skyriuje, pateikti tą knygelę ir tiesiog duomenys jau bus suvesti į kompiuterius, paprastai kalbant, ir jau atsiras sistemose“, – aiškino M. Kozič.
Neturint darbo knygelės, stažą gali padėti patvirtinti ir buvusio darbdavio ar archyvo išduotos pažymos. Jei dokumentų nepavyksta rasti, „Sodrai“ galima pateikti prašymą padėti juos gauti.
„Jeigu žmogus pats nežino, kaip tai padaryti, tai taip reikėtų kreiptis į Sodrą, nurodyti, kad dirbau tam tikru laikotarpiu ir tam tikroje įmonėje ir tuomet Sodra pati kreipsis į archyvus, į kitas institucijas ir tą informaciją, dokumentus, patvirtinančius darbo stažą bandys surasti. Na, dažniausiai tai ir pasiseka padaryti“, – sakė pašnekovė.
Jei pasitikrinti internetu negalite, informaciją apie savo stažą galite gauti „Sodros“ skyriuje.
Daugiau apie tai, nuo ko priklauso pensijos dydis, kada kreiptis dėl jos skyrimo ir ką svarbu žinoti apie II pakopos pinigų atsiėmimą, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pradžia
00:44 Ar sulauksime pensijos ir kodėl jaunam žmogui sunku apie ją galvoti?
03:50 Kokia vidutinė pensija ir kokią vidutinės algos dalį ji sudaro?
05:28 Kodėl nuo „Sodros“ senatvės pensijos nemokamas GPM?
06:48 Kodėl vienodai ilgai dirbusių žmonių pensijos gali skirtis?
10:45 Kodėl dirbus visus metus galima sukaupti mažiau pensijų stažo?
12:57 Trūksta darbo metų – kaip pateikti dokumentus ir pasitikrinti duomenis?
16:39 Kokia pajamų suma reikalinga vieniems pensijų stažo metams?
18:19 Kokios klaidos gali sumažinti būsimą pensiją?
19:46 Kaip pensijų stažas kaupiamas dirbant individualiai?
21:29 Kuo skiriasi PSD ir VSD įmokos?
23:27 Kada ir kaip kreiptis dėl senatvės pensijos?
26:13 Pavėlavote kreiptis dėl pensijos – kokį pasirinkimą turite?
28:57 Kaip dirbant keičiasi jau paskirta senatvės pensija?
30:46 Kas gali gauti išankstinę pensiją ir kaip ji mažinama?
32:22 Kiek pensijas planuojama didinti 2027 metais?
33:49 Kiek pinigų išmokama pasitraukus iš II pakopos?
35:30 Kokiomis sąlygomis galima atsiimti ketvirtadalį II pakopos lėšų?
38:26 Kas yra pensijų anuitetas?
40:12 Pabaiga
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