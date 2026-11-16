Masinis bumas: Lietuvoje šiemet – dvigubai daugiau atleistų?

Daugiausiai grupinių atleidimų šiais metais – gamybos, informacijos ir ryšių, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei transporto ir saugojimo įmonėse, rodo Užimtumo tarnybos duomenys.
Šiemet Lietuvoje daugėjo grupinių atleidimų
Gamybos įmonės pateikė 29 pranešimus apie įspėtus 1,6 tūkst. dirbančiųjų, informacijos ir ryšių įmonės – 12 (0,4 tūkst. darbuotojų), prekybos – devynis (0,3 tūkst.), transporto ir saugojimo – aštuonis (0,4 tūkst.).
Vien spalį apie planuojamus atleidimus pranešė aštuoni darbdaviai, numatantys atleisti 0,3 tūkst. žmonių. Keturi tokie atleidimai pradėti dėl darbo organizavimo pakeitimų (atleidžiami 124 darbuotojai), trys – dėl bankroto (109), vienas – dėl veiklos nutraukimo (31).
Pernai tuo pačiu metu apie atleidimus pranešė du darbdaviai, įspėję 59 žmones, 2024 metų spalį – šeši darbdaviai pranešė apie 245 darbuotojus.