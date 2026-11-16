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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Masinis bumas: Lietuvoje šiemet – dvigubai daugiau atleistų?

2026-11-16 11:55 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 11:55
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Šiemet sausį-spalį Užimtumo tarnyba gavo 88 pranešimus apie planuojamus atleisti 3,6 tūkst. darbuotojų, kai pernai tuo pačiu metu gauti 48 pranešimai dėl 1,7 tūkst. darbuotojų.

Užimtumo tarnyba (nuotr. ELTA)

Šiemet sausį-spalį Užimtumo tarnyba gavo 88 pranešimus apie planuojamus atleisti 3,6 tūkst. darbuotojų, kai pernai tuo pačiu metu gauti 48 pranešimai dėl 1,7 tūkst. darbuotojų.

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Daugiausiai grupinių atleidimų šiais metais – gamybos, informacijos ir ryšių, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei transporto ir saugojimo įmonėse, rodo Užimtumo tarnybos duomenys.

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Šiemet Lietuvoje daugėjo grupinių atleidimų

Gamybos įmonės pateikė 29 pranešimus apie įspėtus 1,6 tūkst. dirbančiųjų, informacijos ir ryšių įmonės – 12 (0,4 tūkst. darbuotojų), prekybos – devynis (0,3 tūkst.), transporto ir saugojimo – aštuonis (0,4 tūkst.).

Vien spalį apie planuojamus atleidimus pranešė aštuoni darbdaviai, numatantys atleisti 0,3 tūkst. žmonių. Keturi tokie atleidimai pradėti dėl darbo organizavimo pakeitimų (atleidžiami 124 darbuotojai), trys – dėl bankroto (109), vienas – dėl veiklos nutraukimo (31).

Pernai tuo pačiu metu apie atleidimus pranešė du darbdaviai, įspėję 59 žmones, 2024 metų spalį – šeši darbdaviai pranešė apie 245 darbuotojus.

indeliai.lt

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